Fernando Mellet, junto a su abogado, llegando el primer día al juicio

Jorge Piñero, quien desde 1983 ejerció como abogado y asesor jurídico de Mercasevilla, ha declarado este lunes como testigo en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra el ex director general de la lonja Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario, y ha señalado que Mellet "estaba facultado" para todo lo relacionado con los expedientes de regulación de empleo (ERE) en esta sociedad.La sesión de la vista oral de este lunes ha comenzado con la renuncia de las defensas a algunos de los testigos propuestos. Así la defensa de Mellet ha renunciado a la testifical de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), así como a Eduardo Muñoz y Ángel Gil. Mientras otros abogados de las defensas han desistido de traer como testigo al expresidente de Mercasevilla y exconcejal socialista Alfonso Mir.En este procedimiento, la Fiscalía solicita para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además pide que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.De otro lado, los administradores de la empresa Hermes Consulting acusados, Francisco José González y Francisco Limón, se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel; el que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, a cuatro años de prisión, y su hija Carmen Vela, a tres años y medio de cárcel.Asimismo, la Fiscalía pide para los ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, tres años y medio de prisión, todos ellos recibieron "un incentivo" para acogerse a este ERE, según declaró Mellet.MERCASA SUPERVISABA A DIARIO LOS ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOSEn su testifical, Piñero ha insistido en que Mellet tenía "amplias facultades en lo cuantitativo, incluso, total en algunos aspectos". El testigo, que fue vicesecretario del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, ha recordado que el ex director general informaba de todos los asuntos a estos órganos, para los que además preparaba "dossiers" de los temas a tratar.En este sentido, ha indicado que Mercasa, uno de los socios de la lonja, "supervisaba casi día a día aspectos como los económicos y jurídicos, actividades fundamentales de la sociedad".Además, ha añadido que Mellet tenía "poderes" para negociar con trabajadores, sindicatos y empresas en todo lo relacionado con el ERE de 2003 y su continuación en 2007. "Era una obsesión, sobre todo de Mercasa, reducir la plantilla", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que Mellet fue "felicitado" por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva por su gestión del ERE de 2007.Con respecto a la beca concedida por la Fundación Mercasevilla a la acusada Carmen Vela, Piñero ha indicado que no recuerda nada sobre instrucciones o condiciones y forma de concesión de estas ayudas, si bien, ha asegurado que "nada de lo se hacía generalmente en Mercasevilla se regía por requisitos, ni en la contratación".Sobre las cantidades recibidas como "incentivos" para prejubilarse recibidos por nueve trabajadores de la sociedad, todos ellos acusados en este procedimiento, después de las negociaciones privadas que mantuvieron con Mellet, el testigo ha señalado que las cantidades las ha leído en los periódicos."La negociación con los trabajadores existió seguro, pero el detalle no lo conocía", ha admitido Piñero, que ha reiterado que el ex director general estaba "facultado para todo lo relacionado con los ERE".Tras la declaración de Piñero ha sido el turno de Juan Carlos Recio, que entró a formar parte de Mercasevilla a partir de 2004, ocupando hasta acogerse al ERE de 2013 los cargos de jefe de personal, director de Recursos Humanos, subdirector, director general y directivo.Recio, que sí participó de forma activa en el ERE de 2007, como firmante del acuerdo como director de Recursos Humanos de la lonja, ha recordado que, tras el inicio de la causa judicial, respondió a todos los requerimientos de documentación por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.En este sentido cabe recordar que la Fiscalía, en su escrito de acusación, relata que Mellet firmó el 27 de diciembre de 2005 un contrato de servicios con Hermes Consulting, en concreto, con el acusado Francisco Limón, pariente del encausado Francisco José González --comercial de Vitalia y quien controlaba la empresa--, "cuyo objeto nominal era la obtención de subvenciones y/o financiación necesaria a través de organismos públicos y/o privados para acometer una mejora de la plantilla mediante jubilaciones anticipadas, a cambio del abono del cinco por ciento del coste total de la prima que garantice las rentas que se pacten en el ERE".Mellet "ordenó al departamento de contabilidad que abonara a la empresa" un total de 63.800 euros mediante la presentación de dos facturas "en las que falsamente se facturaban servicios inexistentes no realizados".El Juzgado de Instrucción solicitó el contrato con Hermes y también un informe supuestamente elaborado por esta empresa, pero que "no se encontró en los archivos de Mercasevilla", según ha asegurado Recio, que no ha recordado que en dicho contrato dijera algo sobre un informe.Igualmente, ha afirmado que le consta que Mellet negociara con los trabajadores "incentivos" para su prejubilación en el ERE de 2007, plazas que fueron amortizadas y no se cubrieron. Como Piñero, este testigo ha subrayado que Mercasa siempre estuvo interesada en reducir la plantilla, pues la de Mercasevilla superaba los 200 trabajadores mientras otras empresas que gestionaba esta sociedad sólo tenían 20 o 30 empleados.Ha negado que los nueve trabajadores tuvieran relación de amistad con Mellet, incluso alguno de ellos ni profesional por estar en otros departamentos. "El convenio recogía premios a trabajadores si se prejubilaban voluntariamente --pago de tres o cuatro nóminas--, pero no es este caso", ha afirmado.Recio ha señalado que el "runrún" de las negociaciones existía en Mercasevilla, aunque no las cantidades que se abonaron. Incluso, algunos trabajadores se acercaron a este testigo, que los trasladó a Mellet porque no era de su competencia este asunto.Por último y sobre la beca de estudios concedida a Carmen Vela, Recio ha manifestado que tuvo conocimiento de ésta cuando ya era director general, antes de la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla, tras la auditoría que se hizo en Mercasevilla.--EUROPA PRESS--