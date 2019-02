Eurostars Torre Sevilla presenta 'Cocinas con Duende', un viaje gastronómico por Andalucía con chefs estrellas

Cinco chefs andaluces participan en 'Cocinas con Duende' de Eurostars

El hotel Eurostars Torre Sevilla ha presentado la iniciativa 'Cocinas con Duende', un viaje gastronómico por todos los rincones de Andalucía a través de un menú degustación compuesto de seis platos --entrantes, principales y postre-- de cinco chefs andaluces con una Estrella Michelin.Esta atractiva propuesta es "un viaje de 1.008 kilómetros a lo largo y ancho de la comunidad andaluza para probar distintos sabores con pinceladas de cada rincón". El menú, que tendrá una duración de seis semanas, está disponible para huéspedes del hotel, así como residentes y visitantes de la ciudad.Según han explicado desde la cadena hotelera, "el hotel Eurostars Torre Sevilla pretende ser un vehículo para entender la cultura local, tender puentes hacia una gastronomía de calidad y respetar la tradición". En definitiva, "un faro gastronómico que de visibilidad y un homenaje a la cultura andaluza con cinco guías de excepción y embajadores de su tierra".En este recorrido participa el chef del restaurante Sollo, en Fuengirola (Málaga), Diego Gallegos; el chef del restaurante Bagá, en Jaén, Pedro Sánchez; el chef del restaurante La Costa, en El Ejido (Almería), José Álvarez; el chef del restaurante Acánthum, en Huelva, Xanty Elías; y el chef del restaurante Abantal, en Sevilla, Julio Fernández.En primer lugar, Diego Gallegos se ha sumado a esta iniciativa a través de la cocina de su restaurante, un lugar en la costa malagueña en donde se comen peces de río "de principio a fin". Él, un hombre polifacético, se considera "un gran comprometido con la sostenibilidad" y apuesta por las nuevas generaciones y "un mundo mejor".Para Gallegos, "la verdadera sostenibilidad es el aprovechamiento de todo", de ahí que reutilice "con gran respeto" el 90 por ciento de cada producto. Para esta ocasión, ha presentado un 'Ceviche de corvina con canchitas y camote glaseado' con un maridaje de Luar do Sil 2017 D.O Valdeorras.'CHEF ESTRELLA' EN JAÉNEn segundo lugar, el chef del restaurante Baga, Pedro Sánchez, es el único que tiene Estrella Michelin en la provincia jiennense. Su restaurante es "un proyecto muy personal", ya que sólo caben 12 comensales. Para este menú, ha apostado por un entrante 'estrella' como son las 'Quisquillas de Motril con escabeche de perdiz' y un maridaje de Fino Arroyuelo D.O Jerez-Xérés-Sherry.Por su parte, José Álvarez mantiene la tradición familiar después de 50 años. Su restaurante, que está en una de las zonas más industriales de El Ejido y se encuentra a nueve kilómetros de la playa, tiene la modalidad de barra más informal y la de menú para 20 personas a base de verduras y pescado.En este sentido, Álvarez ha avanzado que este año quiere renovar el concepto de su establecimiento para convertirlo es "un auténtico invernadero" a través de la innovación y las verduras. Para este menú ha presentado una 'Milhoja de calabacín de El Ejido, foie, boletus y mi-cuit' con un maridaje de Botani 2017 D.O Sierra de Málaga."COCINA HONESTA Y DE TERRITORIO"Desde la costa onubense participa Xanti Elías, "un absoluto enamorado de su tierra, pura emoción y sensibilidad". Para él, en su restaurante hay "una cocina honesta y de territorio", ya que según ha explicado, "Huelva es una auténtica despensa de toda Europa".Elías ha insistido en que en su restaurante se habla de AND, "cómo se llaman las personas que cultivan cada producto y de dónde vienen". Desde su perspectiva, se trata de "una trazabilidad mucho más emocional". Para esta iniciativa ha ofrecido un 'Tartar de choco de trasmallo y su guiso tradicional' con un maridaje Venta las Vacas 2016 D.O Ribera del Duero.Por último, el chef del restaurante sevillano Abantal, Julio Fernández, ha explicado que su establecimiento, un rincón íntimo para 28 comensales, "bebe de todas las fuentes de Andalucía, ya que es una cocina andaluza en productos, sabores y técnicas, que está tatuada y renovada".Para la ocasión, Fernández ha apostado por una 'Paletilla de chivo lechal, espuma de queso de cabra y gel de menta' con un maridaje de San Román 2015 D.O Toro. "Un plato local con mucha historia que nos dice de dónde venimos y dónde estamos", a juicio del chef. Asimismo, ha presentado el postre 'Primavera en Sevilla' con un maridaje MR 2015 D.O Sierra de Málaga. "Un recorrido por los olores de los naranjos en flor, de la confitería de convento y de Semana Santa", tal y como ha indicado.En definitiva, tal y como han insistido desde Eurostars Torre Sevilla, el objetivo es que "los máximos representantes del mundo gastronómico de Andalucía impulsen la riqueza y la excelencia de la gastronomía española y local".--EUROPA PRESS--