Especialistas del Virgen del Rocío participan en el diseño de un encaje inteligente de prótesis

Un equipo de especialistas de distintas áreas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla trabaja en el diseño y desarrollo de un encaje inteligente para prótesis en miembros inferiores que mejore la adaptación, evite daños en el muñón de amputación y, en general, mejore la movilidad de las personas que tienen una extremidad amputada.Para ello, participarán en un consorcio europeo en el que colaboran nueve grupos: tres de Reino Unido, dos de Suecia, uno de Islandia, uno de Dinamarca, uno de Grecia y el grupo del Hospital Virgen del Rocío, como único miembro de España.El proyecto está dotado con cuatro millones de euros dentro de la convocatoria de Fondos Europeos Horizonte 2020, de los que 275.000 euros se destinarán a la labor de investigación de los profesionales del hospital sevillano, ha subrayado en un comunicado el Hospital Virgen del Rocío.En principio, la duración del proyecto es de tres años y participarán personas que hayan sufrido una amputación en su miembro inferior y estén siendo tratadas en el servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío.A estos pacientes se les diseñará un encaje inteligente para su prótesis. Así, y a través de unos sensores incluidos en el diseño personalizado, será posible monitorizar la actividad mediante algoritmos biomecánicos, Inteligencia Artificial, biomodelos digitales y analógicos obtenidos por impresión 3D, etcétera.El título de este trabajo es 'Diseño y desarrollo avanzado basado en sensores de encaje protésico para amputados' ('Advanced sensor-based design and development of wearable prosthetic socket for amputees'), y su acrónimo es 'SocketSense' en inglés.En concreto, los profesionales del Virgen del Rocío se encargarán desde el desarrollo de modelos analíticos biomecánicos, hasta la construcción y validación en pacientes de los biomodelos y encajes inteligentes personalizados. Para ello, van a diseñar los prototipos 3D virtuales personalizados de los pacientes que posibilitarán la simulación biomecánica y el desarrollo mediante la impresión 3D de los biomodelos, a partir de imágenes médicas del paciente.