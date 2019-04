Los gobiernos de España y Portugal conmemorarán la "gesta ibérica" de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano con varias acciones conjuntas que se prolongarán hasta 2022, según ha destacado este lunes la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.Calvo ha desgranado algunas de las conmemoraciones en torno la primera vuelta al mundo, a la que se ha referido como una "gesta claramente ibérica", según ha destacado. "No podemos interpretar con los ojos del presente los acontecimientos del pasado y este Gobierno no lo pretende", ha manifestado.La vicepresidenta del Gobierno español ha estado acompañada en este acto por el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, a quien acompañará la tarde de este lunes en la presentación de los actos conjuntos que tendrá lugar en Lisboa con motivo del V Centenario de la vuelta al mundo de Magallanes-Elcano. En la presentación en Madrid también han estado presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández.Calvo ha destacado que están previstos un total de 193 actos de carácter cultural, científico o deportivo, que se cumplirán en un calendario de tres años.Hasta ahora, entre las acciones conjuntas que se han aprobado destaca la candidatura de la Ruta de Circunnavegación al Patrimonio Mundial de la Humanidad, promovida por Portugal y España junto a los demás países de la Ruta, así como viajes de circunnavegación a Patrimonio Mundial de la Humanidad, que se emprenderán en 2020-2021 por los Buques Escuela Sagres y Juan Sebastián Elcano.En materia cultural, destaca una exposición itinerante sobre la circunnavegación, organizada por los Ministerios de Cultura de Portugal y España; la coproducción de una serie televisiva sobre el viaje; o el estudio sobre la 'Proyección mundial del español y del portugués', promovida por los Institutos Camoes y Cervantes.Además, también se incluye en el programa de actos la presentación de una Declaración de los Ministros de Cultura de la Unión Europea sobre el significado de la circunnavegación; así como la participación de Portugal como país invitado en la Feria del Libro de Sevilla de 2019, bajo el lema 'Leyendo voy, viajando vengo'."PRIMERA GLOBALIZACIÓN"Por su parte, el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, ha destacado que este V centenario "debe ser una ocasión para estimular y ampliar el conocimiento histórico respetando las cuestiones de rigor e independencia que le son inherentes" a la primera vuelta al mundo, a la que se ha referido como ejemplo de "primera globalización".El historiador José Álvarez Junco ha puesto de relieve durante su comparecencia que en esta conmemoración hay lugar "para muchas cosas menos para glorias nacionalistas actuales" porque, en su opinión, no dicen nada "a favor de España o de Portugal", al tiempo que ha destacado que "los sujetos políticos actuales no son los de entonces".Según ha indicado, los protagonistas de esta "hazaña humana", al igual que ocurrió con Cristóbal Colón, buscaban "gloria" y "poder", pero no les interesaba la "identidad" y su "lealtad" no se debía a una "comunidad política. Esto, junto al carácter de "multinacionalidad" de quienes se embarcaron en aquella aventura, lleva a unas conmemoraciones de "una empresa europea que cambió el mundo".--EUROPA PRESS--