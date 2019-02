El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el II Foro de Gobiernos Locale

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha considerado este viernes "lógico" que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, haya decidido adelantar las elecciones generales al 28 de abril, ante el "veto" a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, pues a su juicio ante una situación así es necesario "despejar el escenario de gobernabilidad" de España.En rueda de prensa, Juan Espadas ha defendido que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialista contenía medidas de "repercusión directa" en mejoras sociales, lamentando que el pleno del Congreso de los Diputados devolviese el documento al Gobierno al prosperar las enmiendas del PP, Cs, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias, Esquerra (ERC) y PDeCAT.Criticando tal "veto" a los PGE diseñados por el Ejecutivo socialista, el alcalde de Sevilla ha defendido que ante tal situación, es "lógico" que el presidente del Gobierno convoque las elecciones generales, al objeto de "despejar el escenario de gobernabilidad" de España.La fecha elegida para ello, el 28 de abril, es a su juicio "perfecta" porque el calendario ya habrá "superado la Semana Santa", que en Sevilla moviliza ya de por sí un ingente número de recursos humanos por parte de los servicios públicos de seguridad y emergencias.Al respecto, ha agradecido que las elecciones generales no hayan sido fijadas para la "problemática" fecha del 14 de abril, dadas las complicaciones que ya afrontan para tal jornada las autoridades locales hispalenses, al coincidir tal jornada el multitudinario Domingo de Ramos con un derbi entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, en el marco de la jornada 32 de la Primera División de la Liga Española. "No hay ningún inconveniente. A votar", ha dicho respecto a la fecha del 128 de abril.Y de cara a este sábado, cuando se celebrará la presentación oficial como candidato a la Alcaldía hispalense de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, con la participación de Pedro Sánchez y de la secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, Espadas ha llamado a "no mezclar" el plano nacional con el ámbito local, asegurando que aunque el debate nacional es de gran "importancia", su idea es que el acto se centre en "hablar de Sevilla" y del "proyecto" del PSOE para la ciudad."No hay que mezclar. Hay que distinguir cada cuestión aunque estén concentradas en el tiempo", ha aseverado Juan Espadas, avisando de que "los ciudadanos están hartos de que sólo se hable de una cosa", en alusión al conflicto catalán y sus consecuencia.--EUROPA PRESS--