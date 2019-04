Espadas reivindica la vocación universal de Sevilla, con interés creciente de compañías mundiales

Sevilla.-Turismo.- Espadas reivindica la vocación universal de Sevilla

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha destacado la importancia que supone para la capital de Andalucía la celebración de la XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), una ciudad donde los participantes, responsables públicos y privados de primer nivel a nivel global, "encontrarán razones para invertir" dado que "ya empieza a atraer el interés de compañías que antes fijaban sus ojos en España sólo en Madrid o Barcelona"."Sevilla es la capital de Andalucía y corazón de su provincia, pero también es una capital turística mundial que reivindica su vocación universal como una ciudad de referencia para la generación de riqueza y de distribución a la sociedad para conseguir que avancemos sin que nadie quede atrás. Tenemos la oportunidad de conseguirlo", ha dicho Espadas en la inauguración esta cumbre, incidiendo en que "si hace 500 años, cuando se produjo la primera circunnavegación a la Tierra, fuimos capaces de cruzar el mundo y conocer nuevas tierras, hoy seremos capaces de conectar Sevilla con muchos lugares, como Iberoamérica para recuperar nuestra vocación universal"."Se trata de una oportunidad para tender puentes en todo el mundo", ha insistido Espadas en un acto en el que han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente regional, Juan Marín; la presidenta de la WTTC, Gloria Guevara; el director ejecutivo de la WTTC y presidente y CEO de Hilton, Christopher J. Nassetta, y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (Unwto), Zurab Pololikashvili.Así, Espadas liga este crecimiento, además, a la sostenibilidad y al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS), añadiendo que el turismo genera riqueza y empleo, pero ha de ser "bien planificado y en alianza con el sector privado". "Las Administraciones tenemos que ordenar el crecimiento del turismo de manera racional, coherente e inteligente con el sector privado, ahí estará la clave en los próximos años para ser los hacedores del cambio", añade el alcalde haciendo referencia al lema de la cumbre.Respecto al evento, considera que, tras la Exposición Universal de 1992, esta cumbre se encuentra entre las citas con "mayor impacto y movilización de expectativas" celebradas en la ciudad, especialmente en cuanto a inversiones. "Para Sevilla, es una oportunidad de atracción de empresas, no sólo como ciudad atractiva para atraer visitantes, sino respecto a lo que puede generar su complementariedad con destinos como Córdoba, Málaga, Cádiz o Huelva", asevera, dejando claro que "se trata de hacernos más fuertes pensando en una planificación global en la Comunidad autónoma".ESTADOS UNIDOS, PRÓXIMO PRIMER EMISOR PARA SEVILLATras subrayar Sevilla como "ciudad de vanguardia y dinámica", recuerda el trabajo realizado con mercados de larga distancia para impulsar el turismo de mayor poder adquisitivo, como es el caso de Estados Unidos, que "ha dado sus frutos pasando de cuarto país emisor a segundo". Además, entiende que el crecimiento natural de ese país en Sevilla supondrá que alcance el primero. "Se trata de un crecimiento cualitativo", advierte, apuntando igualmente al mercado trabajo con el mercado asiático.En cuanto a este último, indica que se trabaja para impulsar el turismo de compras y ya se han mantenido reuniones con empresas de marcas de primer nivel que actualmente no están en Sevilla, así como de hoteles de cinco estrellas gran lujo no presentes en estos momentos. "Ya hay compañías interesadas", explica el alcalde a preguntas de los periodistas, tras su intervención en el evento."Sevilla empieza a moverse en el interés de compañías que antes fijaban sus ojos en Madrid o Barcelona, que miran al sur de Europa. No se trata de traer a todo el mundo a la vez al barrio de Santa Cruz, sino que se diversifique la oferta , generando diferentes productos para ello, teniendo en cuenta que tenemos materia prima para ello en la provincia y la región", concluye.--EUROPA PRESS--