El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha destacado este jueves el "liderazgo" de la capital hispalense en la Comunidad en cuanto a inversión pública como motor de reactivación económica y ha anunciado que realizará "un último intento" con los grupos de la oposición para intentar aprobar los presupuestos de este año para "no pare la maquinaria de inversión pública por las campañas electorales y 2019 no sea un año perdido para la ciudad"."La decisión más inteligente y responsable es aprobar en los próximos días el presupuesto y continuar adelante. La ciudad va en la senda adecuada y espero que los procesos electorales no ralenticen esa actividad", ha dicho Espadas en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Por ello, hará ese "último intento" para poder aprobar las nuevas cuentas en dos semanas y no aplazarlas hasta a partir de julio ya que "la ciudad lo va a notar".El alcalde convocará de nuevo a los grupos a quienes presentará el último informe de intervención y pedirá a los partidos "una última reflexión" porque aprobarlo es "lo mejor para no parar la maquinaria de inversión pública". "Es muy importante en términos de ejecución para el ayuntamiento, pero también para las entidades o empresas que esperan esos contratos públicos", agrega.Respecto a la inversión pública, indica que, tal como constata la propia patronal, los ayuntamientos, "y entre ellos el de Sevilla de manera clara y con liderazgo en la Comunidad", la inversión pública se ha convertido en el "motor de la reactivación económica". Así, recuerda que en 2018 Sevilla concentra una inversión de 300 millones, mientras que "el mejor año de inversión de ejercicios anteriores no superó los 100 millones"."Creemos firmemente que tenemos un papel clave en la reactivación económica y en la generación de empleo y hay que levantar las restricciones a los ayuntamientos a la hora de invertir para que se puedan acometer inversiones importantes, como las necesarias en transporte público en una ciudad como Sevilla, por ejemplo", detalla. Además, subraya que el Ayuntamiento de Sevilla ha demostrado que es posible "amortizar deuda, pagar lo que tenemos que pagar e invertir".En este sentido, entiende que no se puede seguir "encorsetando" a la Administración local porque "tenemos capacidad para ir más allá y porque la ciudad lo necesita". Asimismo, Espadas ha destacado a Emasesa como "el gran motor de la obra pública" en la ciudad, poniendo como ejemplo los más de 120 millones invertidos en cuatro años en obras como la del depósito de aguas pluviales de Kansas City, con 14 millones.