La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y el alcalde hispalense y candidato a revalidar el cargo, Juan Espadas, han defendido este viernes la propuesta de candidatura socialista para las elecciones municipales del 26 de mayo votada este pasado jueves por las agrupaciones del PSOE correspondientes a los distritos de la capital andaluza.La citada candidatura, como se había informado, incluye a todos los miembros del actual Grupo socialista, como Antonio Muñoz, Juan Carlos Cabrera, Adela Castaño, Juan Manuel Flores, Inmaculada Acevedo, Myriam Díaz, David Guevara y Clara Isabel Macías, salvo Carmen Castreño y Joaquín Castillo, que no repiten en la candidatura.De otro lado, la candidatura incorpora a la exconsejera andaluza de Educación Sonia Gaya y al que fuera secretario de Organización del PSOE provincial Enrique Cousinou, contando además con Trinidad Camacho Serrano, Eva María Contreras, María Luisa Gómez, Amelia Hernández Garrido, Isabel Lineros Manchado, Sainza Martín Brenes, María de los Ángeles Sepúlveda, Juan Antonio Barrionuevo, Agustín Cañete Carmona, José Figueroa, Jesús González Velo o Cristóbal López Villatoro, entre otros según el documento recogido por Europa Press.En total, en la propuesta de candidatura votada en listas abiertas por las agrupaciones socialistas de los distritos de Sevilla figuran 34 personas, a organizar entre 30 titulares y cuatro suplentes que acompañarán a Espadas en la lista del PSOE de Sevilla de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Ahora, la dirección provincial del partido y Juan Espadas como candidato a la Alcaldía "deliberarán" la conformación y orden concreto de la lista electoral, según indicaban a Europa Press fuentes del PSOE."Presentamos a las próximas Elecciones Municipales la mejor lista para volver a ganar la confianza de los sevillanos y sevillanas y para que la ciudad siga contando con un magnífico alcalde, que ha devuelto la dignidad al Ayuntamiento", ha destacado la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez."De aquí saldrá una candidatura de la que me siento orgulloso porque sé que trabajará con entrega, pensando en las familias que más pueden necesitar a su Ayuntamiento y anteponiendo siempre el interés general de la ciudad", explica Juan Espadas, agradeciendo "el duro y fructífero trabajo de haber sido el equipo de concejales más pequeño que ha estado al frente del Ayuntamiento en toda su historia pero también el que ha demostrado que en el PSOE sabíamos hacer las cosas de forma diferente a la derecha, pensando en la gente de los barrios, en el empleo, en las coberturas sociales y en dar oportunidades de futuro"."Estoy orgulloso del equipo que me ha acompañado en estos cuatro años duros en los que hemos reconstruido la confianza en el Ayuntamiento como locomotora de la ciudad y en los que hemos puesto a Sevilla en el mapa de la atracción de inversiones, de las políticas sociales, de la recuperación de la vivienda pública, de la inversión en colegios y en la de contar con un proyecto solvente de ciudad para el futuro", ha asegurado Juan Espadas.--EUROPA PRESS--