Juan Espadas y Carmen Castreño presentan el Foro de Gobiernos Locales

El alcalde de Sevilla y candidato a revalidar el cargo, Juan Espadas (PSOE), ha defendido este viernes el "consenso" logrado en torno a la propuesta de 34 personas que le acompañarán en la candidatura socialista para las elecciones municipales del 26 de mayo, asegurando que el procedimiento ha sido "ejemplar" y sin "disputa" alguna y garantizando que si sigue gobernando, contará en su "equipo" con Carmen Castreño aunque esta vez no figure en la lista electoral.En rueda de prensa, Espadas ha defendido la propuesta de candidatura socialista para las elecciones municipales del 26 de mayo votada este pasado jueves por las agrupaciones del PSOE correspondientes a los distritos de la capital andaluza, en sus respectivas asambleas.La citada candidatura, como se había informado, incluye a todos los miembros del actual Grupo socialista, como Antonio Muñoz, Juan Carlos Cabrera, Adela Castaño, Juan Manuel Flores, Inmaculada Acevedo, Myriam Díaz, David Guevara y Clara Isabel Macías, salvo Carmen Castreño y Joaquín Castillo, que no repiten en la candidatura.De otro lado, la candidatura incorpora a la exconsejera andaluza de Educación Sonia Gaya y al que fuera secretario de Organización del PSOE provincial Enrique Cousinou, contando además con Trinidad Camacho Serrano, Eva María Contreras, María Luisa Gómez, Amelia Hernández Garrido, Isabel Lineros Manchado, Sainza Martín Brenes, María de los Ángeles Sepúlveda, Juan Antonio Barrionuevo, Agustín Cañete Carmona, José Figueroa, Jesús González Velo o Cristóbal López Villatoro, entre otros según el documento recogido por Europa Press.En total, en la propuesta de candidatura votada en listas abiertas por las agrupaciones socialistas de los distritos de Sevilla figuran 34 personas, a organizar entre 30 titulares y cuatro suplentes que acompañarán a Espadas en la lista del PSOE de Sevilla de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo. Ahora, la dirección provincial del partido y Juan Espadas como candidato a la Alcaldía deliberarán la conformación y orden concreto de la lista electoral."PROCESO EJEMPLAR"Al respecto, el primer edil hispalense ha defendido que el PSOE hispalense ha protagonizado un "proceso ejemplar" con la elección de las citadas 34 personas, "hablando con los secretarios generales (de las agrupaciones) sobre sus expectativas y propuestas" y logrando "consenso en torno al candidato y el proyecto" con un "silencio sepulcral".Es más, según Espadas el procedimiento se ha saldado con "cero disputas", tras lo cual ha aclarado que aunque el reglamento permitía que cada militante se presentase "individualmente" para formar parte de la candidatura, Castreño, actualmente primera teniente de alcalde, no lo ha hecho. No obstante, ha asegurado que aunque Castreño no figure esta vez en la candidatura y por tanto no pueda revalidar su acta de concejal, seguirá "contando con ella" en su "equipo" si revalida el poder, pues "es una persona enormemente valiosa".Así, Espadas ha señalado que el PSOE es "la primera fuerza" política de Sevilla capital que está "a punto" de tener su candidatura municipal totalmente definida. El resto de fuerzas políticas, según ha indicado, va "por detrás" e incluso algunas carecen aún de candidato identificado, como es el caso de Cs o la confluencia electoral de izquierdas Adelante Sevilla.--EUROPA PRESS--