Espadas dice que norma sobre pisos se está analizando jurídicamente para tener seguridad y no pleitos

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que la capital andaluza contará con una propuesta en materia de regulación de pisos turísticos, que en estos momentos está siendo analizada por los servicios jurídicos municipales con el objetivo de que la norma tenga "seguridad jurídica", a la par que insistido en que "no sería malo" que las Comunidades autónomas, dentro de sus competencias, "también armonizaran este tipo de regulaciones", al igual que el Estado, para que las medidas puedan ser "compartibles" entre las distintas ciudades."Tendremos una propuesta en Sevilla, pero no sólo hay que hacerlo, sino que hay hacerlo bien para que haya seguridad jurídica", sentencia Espadas, tras asistir al Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, a preguntas de los periodistas sobre la aprobación en Madrid del Plan Especial de Hospedaje, que obliga a todos los alojamientos turísticos de la capital a tener acceso independiente y licencia.El primer edil hispalense señala que se está en ese análisis jurídico del trabajo realizado desde la Gerencia de Urbanismo, como indica que ha ocurrido con otras normas, como la de circulación y su modificación relativa a los patinetes, para que "no haya espacio de recursos y conflictos con otros intereses y tenga seguridad jurídica".Advierte de que Madrid no tiene el problema de los pisos turísticos "en los mismos términos que Sevilla". "Hay que dimensionar los problemas en función de las circunstancias, diferentes en Sevilla a Madrid y Barcelona", recalca.Considera que son cuestiones "jurídicamente complejas" porque cuando se regula una ordenanza o normativa "hay que asegurarse muy bien para evitar pleitos inmediatos ante los distintos intereses en juego, conjugando los distintos derechos existentes. "En el ámbito de regulación del turismo y el mayor control y transparencia sobre el desarrollo de pisos turísticos, hay que asegurarse de que jurídicamente sea consistente", insiste.Sin embargo, deja claro que "no sería malo" que, en la medida de sus competencias, las Comunidades "también armonizaran este tipo de regulaciones, al igual que el Estado". "Hay que generar siempre grupos de trabajo y de análisis jurídico y político que puedan ser compatibles entre distintas ciudades y blindar jurídicamente las soluciones", asevera.