El escritor Juan Eslava Galán, en el Foro 'España a Debate'

El escritor Juan Eslava Galán ha afirmado esta noche en Tomares (Sevilla), en la conferencia '¿A dónde va España?' del VII Foro 'España a Debate' que se desarrolla los jueves 7, 14 y 21 de febrero, en el Auditorio Municipal Rafael de León, que "la Transición fue en realidad una transacción entre las derechas y las izquierdas en la que se cometieron unos cuantos errores".El escritor jiennense, el segundo en intervenir en este encuentro moderado por el periodista Cristóbal Cervantes y que abrió el pasado 7 de febrero el director de ABC, Bieito Rubido, y que cerrará el 21 de febrero la escritora y periodista Pilar Urbano, ha destacado que, a su entender, dos fueron los errores que se cometieron en la Transición: crear 17 autonomías y la ley electoral regida a través del sistema D'Hondt.Para Eslava Galán, "España no es un país boyante que se pueda permitir tener 17 autonomías, actualmente tengo hasta cinco tarjetas sanitarias y eso es una barbaridad. Y otra barbaridad es nuestra actual ley electoral: la democracia es el sistema ideal para regirse, lo que no quiere decir que no tenga defectos; nuestra ley D'Hondt beneficia a los dos primeros partidos y cuando ha hecho falta contar del apoyo de un tercero, se han aprovechado de ellos los vacos y catalanes".Ante esta situación, el esrcitor ha señalado que, si tuviera una "varita mágica" para solucionar los problemas de España, haría dos cosas, "suprimiría las 17 autonomías, siguiendo el modelo centralista francés, para que todos volviéramos a tener los mismos derechos, y retocaría la ley D'Hondt".En su análisis de hacia donde se encamina España, Eslava Galán ha apostado por mejorar el sistema educativo si queremos mejorar el futuro. "Es necesario formar a la gente y para eso es necesario hacer un reforma educativa no pensando en tan sólo cuatro años, sino en al menos los próximos veinte años: es lo que hace falta para que España sea un país moderno y progresista", ha apostillado.El ciclo será cerrado el jueves 21 de febrero por Pilar Urbano, escritora y periodista que ha creado escuela con su arte de la entrevista y el columnismo.--EUROPA PRESS--