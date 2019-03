La Asociación Escuelas Infantiles Unidas califica de "insuficiente e inadecuada" la subida propuesta por la Consejería de Educación para compensar los gastos de las plazas escolares, al tiempo que ha asegurado que ha exigido en la reunión sectorial de la Mesa de Educación Infantil un aumento del precio."Este importe lleva congelado desde 2008, sin ni siquiera actualizar el IPC", ha alertado en un comunicado la Asociación, donde también ha señalado que la Consejería de Educación informa de que "se está trabajando en materia presupuestaria y que se ha planteado una subida de un cinco por ciento de los gastos de Gestión y Adhesión para el curso 2019-2020 para un total de partida de 13,8 millones de euros"."En las primeras reuniones con los responsables de la consejería, ya se pusieron encima de la mesa cuestiones tan vitales como la revisión al alza del precio de la plaza escolar, congelado desde 2008, así como las bonificaciones a las familias. Con lo propuesto en la mesa volvemos a una medida insuficiente por no llegar al 11% que, al menos, compensaría el IPC; e inadecuada, por no ser propiamente una mejora del precio plaza, sino un ingreso correspondiente a otras partidas", ha comentado la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, Maribel Uncala.Es más, con esta subida, señala que "los centros ya estarían haciendo de nuevo un esfuerzo, debido a las subidas de tablas salariares de SMI y al convenio colectivo que está próximo a firmarse, la subida real para compensar el impacto de los nuevos gastos estaría en torno a los 14,5 % y seguiríamos con la misma precariedad".Además, la Asociación ha añadido que la Consejería de Educación "ha planteado hacer un pago adicional en el mes de marzo o abril a los ya planteados para el curso actual de gastos de gestión y adhesión que corresponderías a los 13,8 millones que se ha aumentado a cargo del presupuesto de 2020"Desde Escuelas Infantiles Unidas se recuerda que en el mes de enero "ha habido un impacto sobre los salarios, debido a la subida del SMI, de un 23% sobre ciertas categorías, a la vez que un aumento en los seguros sociales de todos los trabajadores y un aumento en el autónomo de los titulares de los centros".Igualmente, han explicado que "desde Consejería se ha planteado una nueva reunión en caso de que el convenio colectivo estatal se firme en las próximas semanas, como así va a ser. Y en ese caso se plantearía un aumento de la partida destinadas a las escuelas infantiles, sin concretar de que cuantía se está hablando y cuánto correspondería a cada centro". Todo esto, agrega, "genera incertidumbre en los centros, que afrontan un nuevo curso escolar sin la certeza de si van a poder abonar los salarios, lo que repercutirá en reducción de horas de trabajo del centro".De este modo, Escuelas infantiles Unidas pide a la Consejería que "reconsidere" su decisión y que "termine de dar a los centros información real sobre cuánto va a ser la partida que finalmente va a destinar al curso 2019-2020, para que estos puedan hacer sus cálculos económicos antes de comenzar las reservas de plazas".Escuelas Infantiles Unidas recuerda que, tanto PP como Ciudadanos, han manifestado en más de una ocasión en el Parlamento "la necesidad de mejorar el abono a los centros de educación infantil", por lo que "no entendemos como ahora que está en sus manos, las escuelas infantiles vuelven a ser objeto de un tratamiento injusto", ha señalado Uncala.Los responsables de Escuelas Infantiles Unidas han manifestado que "son conscientes de que se están subiendo las partidas en otros ámbitos y, en lo que respecta a la Educación Infantil, se está haciendo pero de forma insuficiente", por lo que "es apagar un fuego a medias, cuando se está generando otro" y "se hace más necesario que nunca establecer un presupuesto que prevea esta subida antes del próximo curso escolar, y con suficiente antelación para la organización de los centros y la información a las familias".--EUROPA PRESS--