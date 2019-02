Entregados cinco locales más del plan municipal de reutilización de inmuebles públicos para proyectos sociales

Sevilla.- Entregados cinco locales más del plan municipal de reutiliza

El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla y del distrito Cerro-Amate, Juan Manuel Flores, y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro, han entregado este martes cinco locales municipales en dicha zona de la ciudad, tras una nueva convocatoria de Emvisesa para poner en uso locales públicos para proyectos sociales o que generen empleo.Las entidades adjudicatarias de estos locales propiedad de Emvisesa han sido Asaenes (salud mental), Save The Children y Ápice (Asociación Andaluza de Epilepsia), que pondrán en marcha sus proyectos en cinco locales ubicados en Nuevo Amate. Rocío Lozano, presidenta de Asaenes; Javier Cuenca, director de Save The Children; y Charo Cantera, presidenta de Ápice, han sido los encargados de recoger las llaves de los locales."Cerramos hoy un nuevo proyecto dentro del programa de puesta en uso de los locales vacíos que tenía Emvisesa con el objetivo de que sean una oportunidad para proyectos sociales y que sean un punto de partida para la reactivación económica y el modelo de convivencia que se desarrolla en los barrios de la ciudad", ha señalado Flores, recordando que a finales de 2018 se lanzó una convocatoria específica con un programa piloto dedicado a Tres Barrios-Amate, con el fin de dar respuesta a entidades sociales que realizan un enorme trabajo en la ciudad con locales de la promoción de Nuevo Amate, "que posibilitarán la dinamización de una zona desfavorecida, pero con un alto potencial de desarrollo"."Asaenes va a utilizar los locales para afianzar el compromiso y dedicación de las familias, profesionales, personas voluntarias y las propias personas con enfermedad mental, y conseguir que las personas con enfermedad mental sean aceptadas por el conjunto de la sociedad y dispongan de servicios y recursos. Nuestro proyecto va a crear un mínimo de seis nuevos puestos de trabajo", afirmó Rocío Lozano, su presidenta, que recogió las llaves de dos locales comerciales de 100 y 85 metros cuadrados y rentas mensuales de 158 y 126 euros, respectivamente.Por su parte, el representante de Save the Children aseguró que la entidad iniciará en los dos locales ahora cedidos por el Ayuntamiento "un trabajo con menores de seis años, para ir ampliando la horquilla de atención progresivamente", con el compromiso de crear cinco empleos al menos.Por último, por Ápice Charo Cantera recogió las llaves de un local comercial de 85 metros cuadrados por el que la entidad abonará una renta mensual de 126 euros. "Ápice va a crear tres nuevos puestos de trabajo en el local cedido por Emvisesa", afirmó su representante.--EUROPA PRESS--