Enrique Moreno, diputado de Cs, presidente de la comisión de la Faffe con apoyo del PP-A y abstención del PSOE-A

Enrique Moreno, parlamentario que representa a Ciudadanos (Cs) en la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha sido designado para presidir el órgano, cuyo funcionamiento ha arrancado este lunes en las instalaciones del Parlamento andaluz.En la primera reunión de la comisión de investigación, que ha durado unos 20 minutos, Moreno ha resultado elegido presidente con el apoyo de su grupo parlamentario y de los representantes del PP-A, dado que el PSOE-A se ha abstenido y la votación en este órgano es ponderada.Su candidatura ha competido con la de Adelante Andalucía, que ha presentado a Maribel Mora como candidata a ocupar el cargo, y la de Vox, que ha propuesto para presidir la comisión de investigación al presidente del grupo, Francisco Serrano.Las candidaturas de Adelante y Vox han recabado solo con el apoyo de sus propios grupos parlamentarios, toda vez que el PSOE-A ha desistido de presentar ningún candidato y se ha abstenido en todas las propuestas.Así, Cs se queda con la Presidencia de este órgano de investigación, cargo que ha estado negociando hasta último momento con el PP-A, que finalmente no ha postulado a ningún candidato y ha respaldado al propuesto por el partido naranja.Es la segunda vez que se crea en el Parlamento andaluz una comisión de investigación encargada de esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.Tras su elección, y en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el flamante presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno, ha dicho que afronta su nuevo cargo "con mucho honor, responsabilidad, compromiso, seriedad, criterio y determinación".Ha hecho hincapié en que el objetivo es que "todos los andaluces conozcan dónde, cómo y quién gastó dinero público que era para los parados y se desvió de la Faffe" y para ello, ha avanzado que en los "próximos días" emplazará a los grupos a una nueva reunión para concretar un plazo en el que presentar las propuestas de planes de trabajo, previo a consensuar el definitivo que regirá la labor de la comisión.PSOE-A: "QUIEN SEA PRESIDENTE NO ES RELEVANTE"En las ruedas de prensa que han ofrecido representantes de todos los grupos parlamentarios una vez que ha concluido la reunión constituyente de la comisión de investigación, Rodrigo Sánchez Haro, del PSOE-A, ha explicado que la decisión de su grupo parlamentario ha sido ni presentar candidato a presidir el órgano ni apoyar ninguna candidatura, pues ahora van a centrarse en hacer una buena labor en la misma.Sánchez Haro, que ha apuntado que "hay gente más preocupada por la Presidencia que por otra cosa", ha explicado que si bien la primera vez que se creó una comisión de la Faffe el PSOE-A se alzó con la Presidencia, ahora las circunstancias son "diferentes".De este modo, ha explicado que se esforzarán para hacer el mejor trabajo posible desde la oposición, "con seriedad y rigor", confiando en que el Gobierno andaluz "colabore" y que los trabajos de la comisión "no interfieran en la labor de la justicia y viceversa". "Quien sea presidente no tiene relevancia para nosotros", ha zanjado el socialista.Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanesa García ha explicado que tras haber negociado la Presidencia de la comisión con Cs, han decidido ceder el puesto al partido naranja entendiendo que lo importante es que el órgano se ponga a trabajar cuanto antes, con garantías y para garantizar que no se vuelva a repetir un caso similar.Lo más importante, a su juicio, "es que no se pierda más tiempo, que se trabaje con seriedad, que se adopten las medidas necesarias y se ponga a funcionar para esclarecer lo ocurrido en la Faffe cuanto antes", ha sostenido la parlamentaria 'popular', que ha asegurado que su grupo solo ha negociado para la Presidencia con Cs.En nombre de Adelante, Maribel Mora ha explicado que han presentado su candidatura para la Presidencia entendiendo que era la mejor porque "somos el único grupo que no tiene nada que ver con el gobierno actual ni con el anterior", mientras ha criticado que el PSOE-A, con el que han intentado negociar de manera infructuosa, "haya preferido a Cs que a Adelante", lo que achaca a que Cs "ha sido su socio de gobierno y le ha blanqueado todos sus casos de corrupción".Ha criticado que Cs presida la comisión porque "blanqueó" al PSOE-A y porque cuando presidió la de formación "obstaculizaron muchos trabajos de los grupos y se cerró en falso", mientras ha asegurado que la confluencia pondrá "toda la carne en el asador" para que la de la Faffe sea útil y se depuren responsabilidades políticas.Teresa Pardo, también parlamentaria titular de Cs, ha mostrado su satisfacción porque su grupo capitanee la comisión de investigación con la Presidencia de Enrique Moreno y ha garantizado que se afanarán para "poner luz" sobre lo ocurrido y llamarán "a quien sea necesario" para "llegar hasta el final".Por Vox, Ángela Mulas ha dicho que su grupo parlamentario tiene "muchas ganas" de que empiecen los trabajos de la comisión de investigación para esclarecer qué ha ocurrido con el dinero de la Faffe y que para lograrlo trabajarán "a fondo" y pedirán "todas las responsabilidades que sean necesarias y que se devuelva todo el dinero evadido".Tras lamentar que los fondos destinados a los desempleados sirvieran para "colocar a afines del PSOE-A", Mulas ha explicado que aún no han decidido si llamarán a comparecer a los expresidentes de la Junta pero lo harán "si es necesario".--EUROPA PRESS--