En marcha el nuevo programa laboral para 300 jóvenes de itinerarios de formación y prácticas becadas

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Bienestar Social y Empleo y en el marco del desarrollo en esta ciudad del Proyecto Forma-Empleo incluido en el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (POEJ), ha puesto en marcha desde este miércoles los itinerarios de formación y prácticas profesionales para 300 jóvenes de entre 16 y 29 años previamente seleccionados, con el objetivo principal de facilitar su inserción laboral.El Proyecto Forma-Empleo es fruto de la colaboración entre administraciones y está cofinanciado por el Ayuntamiento. Con un presupuesto total de 1.008.339 euros, se ponen en marcha 20 itinerarios de formación y prácticas profesionales no laborales diseñados para favorecer la inserción en el mercado de trabajo de jóvenes menores de 30 años en sectores estratégicos de desarrollo económico y laboral de la ciudad, como son los de hostelería y restauración, turismo; tecnologías de la comunicación y la información; atención a las personas dependientes; comercio; transportes, y el medio ambiente.En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que se ha incorporado, asimismo, un innovador itinerario laboral de Operaciones de Auxiliares de Asistencia en Aeropuertos, el que ha despertado más interés por parte de los participantes.En concreto, se han recibido en total 845 solicitudes para las 300 plazas ofertadas en las diferentes acciones de formación y prácticas profesionales, con una media de 404 horas en los itinerarios de formación y prácticas profesionales, y de 205 en los de prácticas profesionales sin necesitad de una formación específica. Los itinerarios se complementan con acciones de orientación laboral, igualdad, nuevas tecnologías e inglés y tutorización de prácticas.A la vez, se han iniciado los contactos con asociaciones empresariales y empresas de los distintos sectores relacionados con estas especialidades formativas para la firma de convenios con el Ayuntamiento para la realización de las prácticas profesionales no laborales previstas.El conjunto de acciones programadas se extenderá hasta el 30 de junio de 2019. "Se espera un tasa de inserción superior al 50 por ciento gracias a un programa que es muy completo, puesto que combina formación con prácticas 'in situ' en empresas y en sectores económicos pujantes de la economía de la ciudad de Sevilla", según ha explicado el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores (PSOE).Además, recalca que la puesta en marcha de este programa es "un ejemplo más" de la iniciativa de este equipo de gobierno municipal para desarrollar al máximo las competencias propias en materia de empleo, bien con recursos exclusivamente del Ayuntamiento, como así sucede con los planes Integra y Vives Emplea o con la Escuela de Hostelería de Torreblanca, bien con la colaboración con otras administraciones públicas, como el Plan Empleo Joven, Plan +30, Pacas y el POEJ. "Sin olvidar el programa de formación al empleo con financiación al 80 por ciento con fondos europeos y que alcanzará un presupuesto de 12,5 millones de euros y que beneficiará a más de 2.300 personas", ha desgranado.--EUROPA PRESS--