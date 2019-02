Empresas de ocio educativo y asociación de extraescolares aplauden el plan de refuerzo de la Junta para Primaria

Estudio, estudiar, estudiante, estudiantes, clase, clases, aula, aulas

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) y la Asociación Andaluza de Extraescolares y Servicios Educativos (AESE), han acogido de forma "muy positiva" el nuevo 'Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo' para el alumnado de Educación Primaria que presentó el pasado lunes la Consejería de Educación, y han expresado su deseo de que en él se cuente con profesionales que ya "se contratan para el desarrollo de estos programas durante el curso escolar".En un comunicado, desde estas asociaciones cuyas empresas "gestionan otros programas similares" como el Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) o las Escuelas Deportivas en el marco escolar, creen que el citado plan de la Consejería es "la oportunidad que veníamos demandado, de manera que constituya la continuación del trabajo que se está llevando durante el curso escolar".Desde la premisa de que sus objetivos son "la calidad, el refuerzo y la lucha contra el abandono escolar", estas "empresas gestoras de servicios públicos" apoyan "las medidas que vayan encaminadas a la mejora de los rendimientos escolares, sin olvidar el impulso de la empleabilidad de los profesionales que los desarrollan".Desde estos colectivos consideran, no obstante, "importante establecer cuáles serán las bases de este programa, su funcionamiento y organización, así como las medidas que se tomarán para garantizar la estabilidad y mejora en el empleo de los más de 6.500 profesionales que se contratan para el desarrollo de estos programas durante el curso escolar"."Estamos convencidos de que el programa vendrá a contar con unos profesionales que trabajan codo con codo con los centros para dar un seguimiento a estos alumnos durante todo el año, ya que, no tenerlos en cuenta, causaría un efecto precisamente no deseado en las medidas firmadas por el PP y Ciudadanos, provocando un incremento del desempleo cifrado actualmente en un 21,2%, según los datos actuales de la Encuesta de Población Activa (EPA)", agregan las mismas asociaciones.Por lo dicho, las directivas de estas patronales abogan por que "se tomen medidas que garanticen la contratación de estos profesionales y la continuidad en la gestión de estos programas", que entienden "orientados en la línea de la apuesta del nuevo gobierno en cuanto a la mejora en la calidad educativa", que "se logra con la experiencia de todo un sector profesional como el que representamos", según concluyen.--EUROPA PRESS--