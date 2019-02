Empresas de formación indica que el 16% de empleados del Ayuntamiento son temporales y que funciona con bolsas

La Federación Andaluza de Centros de Formación (Cecap- Andalucía) ha advertido de que el Ayuntamiento de Sevilla funciona con bolsas de trabajo y que el 16,6 por ciento de los empleados públicos que desarrollan su labor en él son temporales.En un comunicado, recuerda que las Administraciones públicas han estado limitadas por lo establecido en la normativa estatal en cuanto a la reposición de efectivos y la aprobación de ofertas de empleo público, aunque incide en que "desde 2016 se levanta la restricción". "No obstante, el Ayuntamiento de Sevilla viene aprobando unas escasísimas ofertas de empleo públicas, centrándolas sobre todo en el personal de policía, extinción de incendios y peones", agrega.Por ello, Cecap considera "insuficientes" las ofertas de empleo públicas aprobadas teniendo en cuenta además los datos resultantes de la plantilla presupuestaria que para 2018 hizo pública el citado Ayuntamiento. Detalla que la plantilla consta de 5.412 puestos de los cuales 4.475 están ocupados, excluidos 135 de personal de libre designación."De los ocupados, 698 no son fijos, es decir, el 16,6 por ciento de los empleados públicos del Ayuntamiento de Sevilla no tiene plaza en propiedad", matiza, mencionando que también constan 802 plazas vacantes, de las que 702 están disponibles y 100 no disponibles.Asimismo, incide en que el Ayuntamiento de Sevilla ha venido funcionando con bolsas de trabajo, tras explicar que en la web del Consistorio se pueden ver las convocatorias derivadas de ofertas de empleo público, "solo para bomberos y policías", y las convocatorias derivadas de bolsas de trabajo constituidas para nombramiento de interinos/temporales de cantidad de categorías."Creemos que esto pone seriamente en cuestión el sistema constitucional de garantías relativo al acceso al empleo público y lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Creemos también que repercute de forma negativa en los servicios públicos que se prestan, pero sobre todo en la percepción de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, sobre cómo se accede al empleo público, su regularidad, su transparencia y la igualdad de condiciones", subraya.Además, considera que el incremento de la temporalidad en el empleo público "agrava la situación de desigualdad y el riesgo de arbitrariedad", puesto que "el reclutamiento de personal temporal no exige las mismas garantías que los procedimientos de selección de funcionarios de carrera, pudiendo incluso dar lugar a casos de desviación de poder".Añade, asimismo, que en auxiliares se han ofertado cuatro plazas en los últimos años y hay 62 ocupadas por interinos. A modo de ejemplo en el caso de auxiliares de Administración general, señala que constan 62 puestos ocupados por no fijos, además de las 38 plazas vacantes disponibles. "Sin embargo, en las últimas ofertas de empleo del Ayuntamiento se han aprobado cuatro plazas que desconocemos cuando serán convocadas, dos de 2016 y otras dos de 2017", asegura, tras añadir que entre 2008 y 2011 se aprobaron un total de 34 plazas para auxiliares que "nunca se llegaron a convocar, terminaron caducando"."REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD Y ACCESO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"De otro lado, indica que, en el acuerdo del Gobierno y los sindicatos para la reducción de la temporalidad en el empleo público de las Administraciones públicas, se adquiere el compromiso de universalizar el proceso de estabilización del empleo en la Administración para que buena parte de los puestos estructurales dejen de ser cubiertos con interinos. "La mayoría de las Administraciones públicas han asumido llevarlo a cabo no así el Ayuntamiento de Sevilla", asevera.En su opinión, "la defensa de la situación de permanencia de los interinos en plazas vacantes que no desempeñen por sustitución no constituye un interés legítimo, ya que supone un privilegio para los beneficiarios y la quiebra de la igualdad de oportunidades para todos amparada por la Constitución". "De acuerdo con amplia jurisprudencia, no es legal que las interinidades se prolonguen de manera artificial e indefinida sin que se convoquen esas plazas", sentencia.--EUROPA PRESS--