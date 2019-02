Veladores en el centro de Sevilla

La Junta Directiva de Horeca Andalucía (Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía) ha abordado el "complicado escenario" que ven en el sector ante el desarrollo de la normativa que regula las terrazas, y tiene previsto solicitar "de manera urgente" reuniones con el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos.Horeca Andalucía celebró la reunión de su Junta Directiva el pasado día 5 en Málaga, y en ella se constató "la parálisis por parte de los ayuntamientos respecto de la concesión-renovación de licencias de ocupación de vía pública en la práctica totalidad del territorio andaluz", según ha informado este viernes la federación de empresarios en un comunicado.En relación con la Consejería de Interior, por parte de Horeca Andalucía se pretende "demandar y explicar la necesidad" de que, por parte de dicho departamento del Gobierno andaluz, "se debe articular el proceso normativo necesario que facilite la aplicación del decreto" de referencia "y la determinación de un texto que permita cumplir ordenadamente y de manera eficaz con los argumentos y espíritu contemplados en la exposición de motivos de la norma".En materia turística, por parte de Horeca "se expondrá la necesidad de que la Consejería de Turismo sea consciente de la realidad que vive el sector y que puede afectar de manera determinante a los diferentes destinos turísticos andaluces si se impide el desarrollo de actividades vinculadas al ocio, solicitando por tanto su ayuda para promover las medidas necesarias que doten de seguridad jurídica al sector y por tanto el desarrollo de la oferta complementaria vital para el conjunto de la actividad turística".Con respecto a la FAMP, "se planteará y pondrá de manifiesto que esto no es sólo un problema para el sector, sino que también lo es para todos los ayuntamientos andaluces, no sólo por el daño que se puede producir a un sector que supone casi el 15% del PIB autonómico en materia de creación de riqueza y empleo, si no por la afección que pueden tener las arcas municipales respecto de los ingresos que por esta actividad generan vía impuestos y tasas municipales".Por ello, la "intención" de Horeca Andalucía "no es otra que poner de manifiesto un problema de una gran envergadura, así como reclamar la necesaria colaboración de las administraciones para solventarlo atendiendo al grave perjuicio que supondría no sólo para el sector hostelero, sino para el conjunto de la actividad turística de nuestra comunidad".Las asociaciones provinciales de hostería de las distintas provincias andaluzas que conforman Horeca Andalucía se reunieron en una jornada denominada 'Hostelería y Ocio' celebrada en el marco del Salón de Innovación en Hostelería de Málaga, en la que concluyeron que "los ayuntamientos no saben cómo desarrollar la norma publicada por la Junta de Andalucía".NORMATIVA CON "ARTICULADO CONFUSO"En dicha jornada participaron, además de los miembros de la Federación, empresarios a título particular e incluso técnicos de distintas administraciones locales especializados en la materia, y todos ellos coincidieron en que "la normativa promovida por la Junta de Andalucía, publicada a primeros de agosto del año pasado y con un plazo de adaptación que vence en enero del 2020, es en su articulado confusa, sujeta a multitud de interpretaciones, y en ocasiones de difícil o imposible cumplimiento".Por parte del sector hostelero, "cuando se conoció la publicación del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, y a tenor de su exposición de motivos", creían que "parecía que todos los problemas de encorsetamiento y rigurosidad de la anterior norma se habían solucionado y, por tanto, la valoración del sector fue positiva".Pero "nada más alejado de la realidad", según los empresarios hosteleros, que agregan que, "a tenor de las opiniones vertidas en el encuentro, la conclusión más evidente puesta de manifiesto por los técnicos municipales es que, salvo que la Junta de Andalucía desarrolle una guía de interpretación del contenido normativo contenido en el Decreto de referencia, es muy probable que en el peor de los casos no se renueven ni concedan nuevas licencias de ocupación de vía pública para veladores y terrazas".En el "mejor" de los casos posibles podría haber "multitud de interpretaciones diferentes sobre un mismo asunto que provocaría una disparidad de criterios y aplicación de la normativa por parte de cada ayuntamiento en todo el territorio" de Andalucía, según concluyen desde Horeca.--EUROPA PRESS--