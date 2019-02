Visita de Fedeme a la empresa MP Ascensores

El Comité Ejecutivo de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) ha demandado "apoyo" por parte de la Administración, "vía instrumentos financieros", para la comercialización de la innovación.Así lo ha indicado en el marco de la primera sesión que el Comité Ejecutivo de Fedeme ha celebrado en este año 2019, y que se ha desarrollado en las instalaciones de una de sus empresas asociadas, MP Ascensores, tras la visita previa a la fábrica con la que cuenta la compañía en el polígono industrial Calonge de Sevilla.Entre los distintos asuntos que han figurado en el orden del día, y teniendo en cuenta el enclave de esta reunión y las necesidades que demanda el sector industrial de la provincia, los miembros del Comité "han coincidido en recalcar el necesario apoyo que se requiere por parte de la Administración, vía instrumentos financieros, para la comercialización de la innovación".Se trata de "apoyar la implantación en empresas industriales de aplicaciones desarrolladas por compañías de servicios avanzados que supongan innovación y mejora en los procesos, conectando la venta con la producción y la logística".Es una cuestión sobre "la que está resultando difícil convencer a las entidades que apoyan la I+D+i en este país, mientras que en Europa ya se está comenzando a financiar este tipo de proyectos de 'go to market', tras los pasos de los norteamericanos, por lo que en España se debería predicar con el ejemplo", según ha manifestado el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno.Por otro lado, miembros del Comité Ejecutivo de Fedeme han tenido la oportunidad de conocer 'in situ' los procesos de producción que se llevan a cabo en la fábrica de MP Ascensores en Sevilla, donde han disfrutado de un recorrido guiado por el consejero delegado de la compañía, Eugenio Barroso.MP es una empresa familiar y con vocación internacional. A lo largo de sus 30 años de historia se ha extendido a otros sectores y ámbitos geográficos, siendo "hoy en día un referente en el sector elevación", donde diseña y fabrica 6.500 ascensores al año, que comercializa en más de 100 países de los cinco continentes.En la actualidad cuenta "con una sólida base de negocio y un excelente perfil competitivo que contribuye de forma directa al desarrollo socioeconómico de Andalucía", según destacan desde la federación de empresarios del metal.--EUROPA PRESS--