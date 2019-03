Emilio Lledó, Medalla al Mérito en Investigación y Educación Universitaria

Emilio Lledó

El Consejo de Ministros ha otorgado la Medalla en Investigación y Educación Universitaria al filósofo Emilio Lledó, además de a otros catedráticos como María Vallet Regí y María Dolores Cabezudo Ibáñez.La Medalla al Mérito en Investigación y Educación Universitaria se creó para reconocer los servicios relevantes prestados por aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que han destacado en el campo de la educación universitaria y de la investigación científica, así como en su apoyo y fomento. Hasta la fecha solo la había recibido en el año 2010 Santiago Grisolía García.Emilio Lledó es catedrático de Historia de la Filosofía, enseñanza que impartió en Alemania y España, tanto a alumnos de bachillerato en institutos públicos (Valladolid) como universitarios (La Laguna, Barcelona y Madrid). En su último destino como profesor, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el catedrático sevillano fue vicerrector de la institución. Es doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, de las Islas Baleares y de Lérida, y miembro vitalicio del Instituto para Estudios Avanzados de Berlín.Gran parte de su actividad docente se desarrolló en la universidad alemana de Heidelberg (Alemania). Entre otras obras ha publicado Filosofía y lenguaje (1971) y Lenguaje e historia (1978), que definen su modo de abordar la filosofía a través de la lengua y la historia; El epicureísmo (1984); El surco del tiempo (1992); Elogio de la infelicidad (2005); La filosofía, hoy. Filosofía, lenguaje e historia (2012), y Los libros y la libertad (2013). También ha escrito numerosos artículos periodísticos. En 2015 aparecieron Palabra y humanidad, antología que recoge varios de sus ensayos, y Fidelidad a Grecia, que reúne textos inéditos.Entre otros, ha recibido los premios Alexander von Humboldt, 1990, Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo, 1992, la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la gran cruz de Alfonso X el Sabio y el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2015. Interesado en el lenguaje y el pensamiento, Lledó ha centrado parte de su trabajo en la relación entre filosofía y sociedad.En su extensa obra, destacan, entre otras 'Filosofía y lenguaje', 'La Filosofía hoy', 'Introducción a Platón', 'La Memoria del logos', 'Aristóteles y la ética de la polis' y 'Memoria de la ética'.Mientras, María Dolores Cabezudo Ibáñez es investigadora destaca en el campo de la química. Ha sido catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Castilla-La Mancha hasta que se jubiló en 2006 y ha sido profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en excedencia.Los temas de investigación desarrollados por Cabezudo y su equipo en el departamento que creó en la Universidad de Castilla-La Mancha han sido en disciplinas de química analítica, enología --fundamentales para la mejora del vino y el vinagre--, análisis sensorial de alimentos, y aplicaciones de los últimos hallazgos científicos a productos de interés para Castilla-La Mancha, como vinos de las variedades autóctonas y aclimatadas, vinagre vínico, miel, hierbas-condimento, entre otros.Cabezudo ha recibido varias distinciones, entre las que se encuentra la insignia de Oro y Brillante de la Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE). Durante su trayectoria ha liderado 22 proyectos de investigación, ha formado parte del equipo investigador responsable de tres patentes y es autora y coautora de 150 publicaciones en revistas de prestigio en el campo de la química, la enología y la tecnología alimentaria.María Vallet-Regí es Catedrática de Química Inorgánica y directora del departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Real Academia de Ingeniería desde 2004; pertenece a la Real Sociedad de Química de España (RSQE) (ocupando el cargo de vicepresidenta en el periodo 1999 - 2007); miembro del Instituto de Magnetismo Aplicado (IMA) 'Salvador Velayos' (UCM-RENFE-CSIC) desde 1989; del Comité Nacional de Evaluación de Actividades Investigadoras (CNEAI) entre 2006 y 2009; del Comité Rector del Programa 'Science for Peace' de la OTAN entre 1999 y 2005; miembro honorífico de la Materials Research Society de India, o miembro de la red Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).Vallet-Regí ha escrito más de 500 artículos y más de 20 libros. Con independencia del género, es la científica española más citada, según ISI Web of Knowledge, en el campo de Ciencia de Materiales a lo largo de la última década. Ha participado en más de 300 congresos internacionales.Entre los numerosos galardones que ha recibido figuran el premio Franco-Español del año 2000 por parte de la Societé Française de Chimie; el premio de Química Inorgánica 2008 de la Real Sociedad de Química de España, o el Premio Nacional de Investigación 'LeonardoTorres Quevedo', en el campo de las Ingenierías, en el año 2008.Su actividad investigadora se centra en las biocerámicas para la sustitución y reparación de tejidos duros; vidrios bioactivos; compuestos de cerámica y polímero para liberación controlada de fármacos; híbridos bioactivos de materiales orgánico e inorgánico; materiales mesoporosos para liberación controlada de fármacos e ingeniería tisular; síntesis y aplicaciones biomédicas de nanopartículas; preparación de láminas delgadas por métodos químicos; no estequiometría en óxidos con estructura tipo perovskita y sus derivados; materiales magnéticos con estructuras tipo espinela y hexaferrita; superconductores de alta temperatura; sensores de gases basados en óxidos semiconductores, y perovskitas con agnetorresistencia colosal.--EUROPA PRESS--