Los taxistas de Sevilla y Málaga se concentran contra la "competencia

La asociación Élite Taxi Sevilla ha considerado este miércoles que el borrador de la Junta de Andalucía con propuestas para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado (VTC), dibuja un escenario "bastante malo", pues por ejemplo tales propuestas no incluyen la demanda "fundamental" de los taxistas sevillanos respecto a que la contratación de los VTC esté sujeta a una antelación mínima de entre treinta minutos y una hora.Así lo ha manifestado a Europa Press Pedro López, presidente de Élite Taxi Sevilla, exponiendo que tras la entrega del citado documento, de unas 470 páginas, su organización está "estudiando detenidamente" el contenido del mismo. Empero, ha adelantado que Élite Taxi considera que en términos generales, las propuestas de la Junta de Andalucía conducen al sector del taxi a una "situación bastante mala" porque lejos de "regular la competencia" que representan los conductores de VTC que trabajan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, suponen una "uberización del taxi".Además, ha criticado especialmente que las propuestas de la Junta no incluyan la demanda "fundamental" del sector hispalense del taxi respecto a que la contratación de los servicios de VTC se ciñese a una antelación mínima de entre treinta minutos y una hora. "Esa petición era fundamental y no se contempla por la Junta, cuando sí lo hacen otras comunidades autónomas como Galicia, el País Vasco, Cataluña o Aragón, gobernadas por diferentes fuerzas políticas", ha indicado Pedro López.Así las cosas, ha explicado que su organización ve "con desilusión" el mencionado borrador de propuestas de la Junta, toda vez que los taxistas Sevilla y el Consistorio hispalense habían solicitado expresamente a la Junta de Andalucía que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre treinta minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos."CÓMO ENFOCAR" AHORA LA SITUACIÓNEn consecuencia, ha expuesto que su organización está pendiente de cerrar una reunión con el resto de asociaciones de taxistas, al objeto de decidir "cómo enfocar" ahora la situación.Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir continuamente en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis. Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado no pocas situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas.En ese sentido, y conforme al decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para empresas como Uber o Cabify, las propuestas de la Junta para modernizar el sector del taxi contemplan la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, entre otros aspectos.LAS ESTACIONES DE VTCEn cuanto a los VTC, y mientras dicho decreto ley estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano, las propuestas de la Junta incluyen para dicho periodo la creación de estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones.La idea, según precisa la Junta respecto a sus propuestas, es que los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios "salvo que tengan otro servicio precontratado", apostando por supervisar la actividad de los VTC mediante una página web de control andaluza que se nutra de la estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca.También respecto a los VTC, la Junta propone que al menos un 20 por ciento de las flotas de las empresas de dicho sector con más de cinco licencias corresponda a vehículos ECO y que las empresas con más de 15 vehículos cuenten con un cinco por ciento de su flota adaptada a personas de movilidad reducida, entre otras medidas.--EUROPA PRESS--