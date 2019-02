Elegidos en primarias los candidatos de Podemos a las elecciones municipales de mayo en 129 localidades andaluzas

Los inscritos de Podemos en un total de 129 localidades andaluzas han elegido a los candidatos de esta fuerza política para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo a través de unas primarias cuyo plazo de votación arrancó el pasado viernes, 1 de febrero, y concluyó el martes, día 5.Paralelamente, y a distintos niveles en cada localidad, el partido está inmerso en un proceso de confluencia con otras fuerzas de izquierda como IU para concurrir juntos a esta cita con las urnas, como ya ocurrió en las elecciones autonómicas con Adelante Andalucía, lo que llevará a un segundo proceso conjunto.En Almería han elegido a sus representantes los inscritos en siete municipios, en concreto, la capital, Cuevas del Almanzora, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar, Vera y Vícar. En la capital han votado 242 inscritos, de ellos, 235 votos son válidos y siete nulos, de modo que la candidata a la Alcaldía Carmen Mateos Campos, de 'Almería puede más', ha obtenido un total de 170 votos (72,34%), frente a los 65 logrados por su rival José González Marín, según los datos consultados por Europa Press.En Cádiz, ya están designado los candidatos en 24 municipios, en concreto, Algeciras, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Bosque, El Puerto de Santa María, Espera, Jerez, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Prado del Rey, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villamartín.Igualmente, en Córdoba son once los municipios que tienen elegidos ya a los candidatos de Podemos a los ayuntamientos tras este proceso. Además de la capital, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Belmez, Bujalance, Castro del Río, Lucena, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas y Puente Genil. Para la Alcaldía de la capital han votado 443 inscritos, de los que 430 son votos válidos y 13 en blanco, de modo que ha ganado Juan Alcantara Guerrero por 'Queremos, Podemos' cosechando 233 votos a favor (54,18%), mientras el otro aspirante Jorge Francisco Hidalgo Ruiz, por 'Transforma Córdoba', ha logrado 197.En lo que a Granada respecta, son 21 las localidades donde los inscritos de Podemos han votado sus candidatos, tales como, Albolote, Almuñécar, Alquife, Armilla, Baza, Cenes de la Vega, Chimeneas, Cijuela, Cáñar, Guadix, Huéscar, Huétor Vega, Iznalloz, Loja, Ogíjares, Pinos Puente, Pulianas, Salobreña, Santa Fe, Valderrubio y Vegas del Genil.Los candidatos de Podemos once municipios onubenses también han sido elegidos en las primarias: La capital, Aljaraque, Alosno, Alájar, Aracena, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Isla Cristina, Paterna del Campo, San Juan del Puerto y Zalamea la Real. En este caso, Jesús Amador Zambrano, con la candidatura 'Decide Huelva' al Ayuntamiento capitalino, era el único candidato a la Alcaldía y ha logrado el respaldo del 116 votantes (100,00%) de los 135 votos registrados, siendo 19 en blanco.En Jaén son doce localidades las que han celebrado primarias de Podemos, Alcalá la Real, Andújar, Jaén, Linares, Marmolejo, Navas de San Juan, Torredonjimeno, Torreperogil, Úbeda, Jódar, Baeza y Huelma. En el caso de la capital, Lucía Real, por 'En clave Jaén', se ha impuesto con 92 votos (55,08%) de los 167 válidos a su rival a la Alcaldía, Miguel Aguilera que con 'Bases 15M Podemos Jaén' ha cosechado 72 apoyos. En total han votado 172 inscritos, cinco en blanco.Del mismo modo, en 14 municipios de Málaga Podemos han hecho lo propio. En este caso, ya tienen sus candidatos en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Arriate, Benalmádena, Cártama, Estepona, Fuengirola, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos, Vélez-Málaga y la capital, donde la aspirante a la Alcaldía Francisca Macías Luque, con 'Juntas Podemos', ha conseguido 576 votos (55,08%), de los 655 registrados, siendo 79 en blanco. Ea la única candidata al puesto.Sevilla es la provincia con más municipios que han afrontado este proceso, un total de 28: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Guillena, La Algaba, La Puebla del Río, La Rinconada, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Tomares, Utrera, Valencina de la Concepción y Écija.En la capital, las primarias se han saldado con la elección de la secretaria general de la formación en Sevilla, Susana Serrano, como candidata a la Alcaldía. En concreto, y después de que la candidatura de Rubén Perea no lograse el número suficiente de avales para tal puesto, la candidatura de Serrano ha contado con 844 de los 980 votos emitidos (100,00%), toda vez que los 136 votos restantes eran en blanco.En cuanto a las candidaturas al cuerpo de lista electoral, Perea ha sido quien más apoyos ha recibido con 312 puntos, el 33,1 por ciento del total, lo que le supondría el número dos de la lista, mientras Sandra Heredia Fernández, perteneciente a la candidatura de Serrano, cuenta con 244 puntos (el 25,87% del total) y contaría con el tercer puesto, Andrea Oliver, de la opción de Perea, contaría con el cuarto puesto con el 23,3% de los votos y María Teresa Hernández, de la candidatura de Serrano, sería la siguiente con el 19,7%.PRIMARIAS EN TODOS LOS MUNICIPIOSEn cuanto al resto de municipios en los que no se han celebrado primarias pero previsiblemente Podemos concurra a las locales, fuentes del partido en Andalucía informaron a Europa Press de que "tendrá que haber primarias en todos los municipios" donde se presenten y que "esta es una primera fase pero habrá más en una segunda fase" porque "cada municipio lleva su propio ritmo".Tras explicar que Podemos ya celebró una primera ronda de primarias a las municipales en Navidades pero que ningún municipio andaluz se adscribió por estar inmersos en los comicios andaluces del 2 de diciembre, las mismas fuentes precisaron que no hay un calendario concretado para las primarias del resto de localidades si bien deben celebrarse "con suficiente tiempo antes de las municipales para que dé tiempo al proceso previo".En cuanto al método de elección de las listas, en los casos en los que se confluya principalmente con IU, Podemos propuso en su protocolo de cara a las municipales la organización de primarias por separado, para después negociar las organizaciones de la confluencia el orden de la lista, y primarias conjuntas, en una sola elección de la lista, con un método Dowdall o de confrontación de listas cerradas en un sistema proporcional, mientras que la elección del candidato podrá realizarse aparte.Según explicó Podemos Andalucía, el esquema que presenta consta de dos partes: el proceso y calendario propio de Podemos y el proceso conjunto de la confluencia. Considera que ambos procesos no tienen que darse de manera solapada y pone de manifiesto que existe "un trabajo ya avanzado en las negociaciones con otras fuerzas políticas de cara a la confluencia en lo municipal".Su intención es que el bloque del cambio pueda presentarse en el mayor número de pueblos posibles y que, en este sentido, ve importante tener en cuenta la implantación territorial de IU en el medio rural, una realidad "que deberíamos saber leer para sumar en confluencia y tener presencia en los futuros grupos municipales".--EUROPA PRESS--