El Virgen del Rocío organiza el primer curso nacional de Innovación y Salud Digital en Dermatología

El Virgen del Rocío organiza el primer curso nacional de Salud Digital

La Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha organizado el primer curso nacional de Innovación y Salud Digital en Dermatología, al que asisten especialistas del más alto prestigio nacional e internacional que han incorporado las nuevas herramientas y tecnologías digitales a la práctica clínica que ven en consulta o en quirófano. De hecho, la mayoría son hoy influencers o analistas reconocidos que suman más de 500.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.El programa, de máxima actualidad, incluye una sesión sobre el Big Data y la aplicación de otros sistemas de inteligencia artificial a la explotación de los datos clínicos de los pacientes que padecen una enfermedad dermatológica, o bien la capacidad predictiva de algunos de estas aplicaciones para mostrar el mejor tratamiento personalizado a las circunstancias del usuario.En esta línea, según un comunicado, van a abordar las ventajas del uso de la realidad virtual y sus aplicaciones prácticas, e incluso el uso de las aplicaciones de redes sociales como herramientas de información preventiva a la ciudadanía, especialmente Instagram.Igualmente, van a destacar el impacto de la tecnología Wearable, que hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte del cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta. Entre ellos, los relojes inteligentes o smartwatchs, zapatillas de deportes con GPS incorporado y pulseras que controlan el estado de salud.Quizás el tema más conocido que se abordará en esta sesión es la incorporación de la Teledermatología a las consultas tradicionales. Consiste en utilizar una aplicación web, accesible de forma rápida y segura dentro de la red corporativa del sistema sanitario público de Andalucía, que permite la comunicación vía web entre médico del centro de salud y el dermatólogo del hospital. Esta aplicación ha permitido reducir los tiempos de espera y evitar citas y desplazamientos innecesarios para los pacientes, al tiempo que avanzar en el diagnóstico precoz y una intervención más exitosa ante estas patologías.La última sesión del día estará dedicada a los registros digitales en Dermatología, como la Historia Clínica Digital, cómo optimizar la recogida de imáganes y las exploraciones digitales, y si son fiables los diagnósticos automatizados. Finalizarán con una propuesta para resolver las tormentas digitales: las contaminaciones por virus y el análisis de un hacker al sistema de protección digital.El director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Julián Conejo Mir, junto al especialista en Dermatología Sergio Vañó son los directores de este curso, que se desarrolla durante el 15 de febrero en el Aula Magna del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La jornada será inaugurada por la directora gerente del hospital sevillano, Nieves Romero, y el director Médico del mismo, Felipe Pareja.UNA UNIDAD CON EXPERIENCIA EN TELEDERMATOLOGÍALa Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene entre sus líneas de trabajo fundamental la innovación y la investigación, áreas por las que es distinguida en España. De hecho, el programa de Teledermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío se inició hace más de 15 años, tiempo en el que se han diagnosticado o descartado posibles lesiones de la piel en las más de 25.000 imágenes enviadas por los médicos de familia y pediatras de los centros de atención del área (Sevilla capital y el Aljarafe).En la actualidad, los especialistas atienden más de 7.000 teleconsultas al año, por lo que además de ser pioneros en la incorporación de esta opción, son de los profesionales que más experiencia acumulan en el país. Así, más de 40 centros de salud los que colaboran con los dermatólogos del hospital para la detección precoz de los tumores de piel, cánceres y hemagiomas infantiles.La forma clínica de cáncer de piel que más se ha detectado ha sido el carcinoma basocelular, destacando el aumento de este tumor de buen pronóstico en adultos jóvenes (menores de 45 años). Tienen igualmente presencia relevante el carcinoma espinocelular, los nevos atípicos y el melanoma. Es de gran importancia reseñar que los melanomas que se han diagnosticado mediante teleconsulta durante estos diez años presentan un mejor pronóstico al detectarse en sus fases más tempranas. No obstante, el 75 por ciento de las lesiones cutáneas enviadas por los médicos de familia mediante teledermatología corresponden a tumores benignos que no precisan ningún tipo de tratamiento.En los casos con sospecha de cáncer de piel, se prioriza la cita del paciente en la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología, lo que disminuye los tiempos de espera para ser atendidos por los especialistas en el hospital. En los casos en los que la lesión no revista ningún problema para el paciente, el dermatólogo envía a su médico un informe con el diagnóstico descartando la malignidad. De este modo, este sistema de consulta virtual evita desplazamientos innecesarios a personas mayores, con problemas de movilidad, o que residan a más de 50 kilómetros en las poblaciones de referencia más alejadas del Hospital Virgen del Rocío.Los profesionales de la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío atienden, cada año, más de 50.000 consultas, 3.000 intervenciones ambulatorias, aplican más de 3.000 sesiones de crioterapia, 600 tratamientos con láser CO2 y otras tantas pruebas de contacto, infiltraciones y tratamientos PUVA.Además, se ha consolidado como un referente en la oncología cutánea, con la incorporación de la microscopía confocal exvivo de tumores cutáneos, la integración de la unidad de linfomas cutáneos al Grupo Español de Linfomas Cutáneos y el acceso casi completo de la población de referencia a la teledermatología; así como en la dermatología pediátrica y malformaciones vasculares y psoriasis.En el terreno investigador, destaca la incorporación de sus profesionales a varios grupos de trabajo regionales y nacionales, así como la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.--EUROPA PRESS--