El VII festival de Swing contará con la estadounidense Albanie Falletta y aspira a superar las 5.000 personas

Presentación del VII Festival de Swing de Sevilla

Sevilla celebrará del 4 al 7 de abril la séptima edición de su festival de Swing, con la participación de la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, --una de las intérpretes mejor consideradas de la escena musical de Nueva Orleans (Estados Unidos) en la recuperación del jazz y el blues tradicional y que actuará por primera vez en España--, el grupo alemán Kind of Dukish y las bandas francesas The Meeting y Samson Schmitt Trio.Ivan Pivotti, representante de la organización, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, han presentado este lunes en el espacio Santa Clara los pormenores de la VII edición del Sevilla Swing Festival, que este año espera reunir a más de 5.000 personas en sus diferentes conciertos y actividades.Las actividades arrancan el día 4 de abril con la presentación del número dos de la revista bilingüe en inglés y español Zazoo, dedicada a la cultura swing europea, un evento que se celebrará en el bar El Coco Verde junto con una sesión de música.El viernes 5 estará protagonizado por el quinteto francés The Meeting, fundado en 2017 por un grupo de jóvenes provenientes de diferentes universos musicales, como proyecto paralelo a la formación Collectif Paris Swing, y que actuará en el Teatro Alameda. Esa misma noche, dicho espacio de la Alameda acogerá además el directo del también francés Samson Schmitt, uno de los mejores guitarristas de la tradición musical manouche, que tocará acompañado por los músicos belgas Johan Dupont (piano) y Joachim Ianello (violín).Ya el sábado 6 de abril, el teatro Alameda acogerá el directo de los diez músicos alemanes de Kind of Dukish, famosos en la escena de Berlín por su interpretación del auténtico sonido swing de los años 30 y 40, con un repertorio que incluye clásicos de Duke Ellington, Benny Carter o Cab Calloway, entre muchos otros.A continuación, y como momento estrella del festival, el Teatro Alemeda acogerá un concierto de la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, nacida en Lousiana y con una reconocida trayectoria como solista o en bandas como Thrift Set Orchestra, Guy Forsyth o Albanie and Her Fellas, con la que recientemente ha editado el LP Someone To Dance With, acompañada por Ewan Bleach al clarinete, Ryan Gould al contrabajo y Pablo Cabra a la batería.BAILE Y OTRAS ACTIVIDADESEn cuanto al baile, entre las parejas de profesores figuran Maxi Prado y Claudia Biggeri (Argentina), dos de los referentes máximos de los bailes swing en Latinoamérica, con más de veinte años de trayectoria y fundadores de la escuela Swing Out Studio. Del mismo modo, impartirán clases de baile Joseph Sewell y Charlotte Middlemiss (Reino Unido), quienes dirigen la escuela JiveSwing en Inglaterra. Ambas parejas impartirán talleres de lindy hop, charlestón, solo jazz y otros estilos en diferentes espacios céntricos de la ciudad, para las que hay más de 300 plazas a cubrir (inscripciones en www.sevillaswingfestival.com).Igualmente, el festival incluye clases magistrales impartidas por los propios miembros de los grupos invitados. Así, los integrantes de The Meeting enseñarán el lenguaje y los códigos del hot jazz y el swing de Nueva Orleans, mientras que Samson Schmitt profundizará en los aspectos que definen el sonido característico del jazz manouche, tanto desde la perspectiva de la guitarra solista como de acompañamiento.En el marco de las actividades paralelas, el entorno del bar El Coco Verde (Plaza José Luis Vila) será un escaparate abierto al swing durante toda la jornada del sábado 6, incluyendo el original mercadillo Sevilla Swing Market, con algunas de las mejores marcas artesanales en diseño de ropa y artículos de estética vintage; la amenización del grupo Hot Club Sevilla; el Cabaret Swing, creativo formato que evoca los espectáculos de variedades de principios del siglo XX con demostraciones de baile y vodevil; la actuación de Sursonora Big Band y música ininterrumpida a cargo de DJ.DESPUÉS DE LOS CONCIERTOSTambién figuran en la programación las sesiones de música para bailar (Sevilla Swing Party) que tendrán lugar en la Sala Holiday, las madrugadas del viernes y el sábado tras los conciertos del Teatro Alameda.Sevilla Swing Festival 2019 se cerrará el domingo 7 de abril con el ya tradicional "picnic swing" que se celebrará al aire libre en la localidad de Gines, con música en directo, sesiones de DJ, demostraciones de baile y un ambigú. En la organización y celebración del festival, por cierto, colaboran la Asociación Swing and South, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), Sevilla Jazz Steps, El Coco Verde y los ayuntamientos de Sevilla y Gines.--EUROPA PRESS--