El VI Premio Joven a la Cultura Científica reconoce la labor investigadora de jóvenes y centros educativos

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha entregado este lunes los galardones de la IV edición del Premio Joven a la Cultura Científica, que ha reconocido la labor investigadora de jóvenes sevillanos, entre ellos cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla (US), y de distintos centros educativos de la provincia en una convocatoria con 75 proyectos participantes.El alcalde, Juan Espadas, la delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz, y la delegada Institucional del CSIC en Andalucía y Extremadura, Margarita Paneque, han presidido el acto de entrega del los premios, que ha tenido lugar en el salón colón del edificio del Ayuntamiento, según sendos comunicados de Ayuntamiento y CSIC.En la primera de las modalidades de este premio, bajo el título 'Premios a la Vocación Investigadora', se han alzado con el galardón los institutos de Educación Secundaria (IES) 'Ítaca' de Tomares y 'Lauretum' de Espartinas por la investigación 'Perfil de género en la Provincia de Sevilla: mujer rural frente a mujer urbana', coordinado por la investigadora de la US Carolina del Valle Ramos.A ello se suma el premio que han compartido el IES 'Ítaca' de Tomares por el 'Análisis del crecimiento de dos variedades peruanas de maíz en suelos sometidos a altas concentraciones de boro', y el IES 'Ramón y Cajal' de Tocina y el colegio 'Sagrada Familia' de Urgel, por 'Determinación de parabenos en muestras de cosméticos mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)'.En la segunda modalidad, 'Premios a Investigadores Doctores', y en concreto en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales, las premiadas han sido Ana Sánchez Rubio, por su investigación '¿Nuevos avances científicos, viejas respuestas jurídicas? Desafío del proceso penal frente a las TIC y la inteligencia artificial', y María Beltrán Catalán, por el proyecto de investigación 'Prevención, detección e intervención del bullying y acercamiento de la realidad de las aulas al conocimiento científico y viceversa'.Mientras tanto, Violeta Moreno Megías ha recibido una mención especial por el trabajo 'Alfarería turdetana y la comercialización de productos alimenticios en el Bajo Guadalquivir durante la II Edad del Hierro'.En el ámbito de las Ciencias Experimentales, ha sido premiado los estudiante de la Universidad de Sevilla Manuel Félix Ángel, por su investigación 'Emulsiones Bioactivas: uso de emulsiones múltiples como vehículo de compuestos con actividad celular' y Sergio Monserrat de la Paz, por el trabajo 'Nuevas estrategias nutricionales para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con síndrome metabólico'.En cuanto a la tercera modalidad, 'Premios a Investigaciones de Grado y Post-Grado sin título de Doctorado', en el ámbito de Ciencias Humanas y Sociales, el galardón ha sido para Javier Bueno Antequera, por la investigación 'Estilo de vida activo en personas diagnosticadas con trastorno mental grave: The PsychiActive project', y para el estudiante de la Hispalense Rubén Parrilla Giráldez, por 'El Arte Paleolítico del Sur de la Península Ibérica. Aplicación de nuevas tecnologías a la documentación, conservación y análisis del patrimonio'.En esta modalidad, la mención especial ha recaído en Miguel Cisneros Perales por el proyecto de investigación 'George Bernard Shaw y España: una relación desigual'.En el apartado de Ciencias Experimentales, el premio ha sido para Francisco Jesús Lizana Moral, también alumno de la US, por su investigación 'Soluciones integrales de almacenamiento y gestión inteligente de energía térmica aplicada a la rehabilitación energética'.Han recibido menciones especiales en este apartado Joaquín Galdón Quiroga, por 'Fusión nuclear y partículas energéticas: transporte e interacción', y Pedro Javier Gómez Gálvez, por 'Escutoides, propiedades biofísicas y empaquetamiento tridimensional en epitelios'.El alcalde de Sevilla ha destacado el "alto nivel" investigador de los proyectos galardonados y ha recordado que estos premios tienen como finalidad "fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana", así como promocionar la cultura científica a través de la labor investigadora.En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de dar a conocer estos proyectos fuera de Sevilla en ámbitos científicos relacionados directamente con las iniciativas que estén llevando a cabo y que por tanto sean de "especial interés" para los premiados.--EUROPA PRESS--