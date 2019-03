El trío liderado por Julian Lage llega este lunes al ciclo de jazz del Teatro Lope de Vega

El Teatro Lope de Vega, dentro del ciclo de jazz, acoge este lunes 25 a partir de las 20,30 horas el concierto del trío liderado por Julian Lage, del que 'The New York Times' dice que es "uno de los virtuosos más bellos del jazz, poseedor de una facilidad técnica imperturbable y una curiosidad aparentemente ilimitada".Así lo ha resaltado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa en la que detalla que Lage, a los 27 años, cuenta ya con "un currículum que un artista del doble de su edad estaría orgulloso de firmar". También ha destacado el documental 'Jules at Eight' de 1997 y que el guitarrista nacido en California y ahora residente en Nueva York ha colaborado con "gigantes" como Gary Burton, Jim Hall, David Grisman, Béla Fleck y Charles Lloyd.El Consistorio asimismo ha hecho hincapié en su obra 'Modern Lore' (Mack Avenue Records), el segundo álbum en trío de "el virtuoso de la guitarra" que fue nominado a mejor álbum instrumental contemporáneo en los premios Grammy de 2018.Como ha relatado, en 'Modern Lore' Lage se centra en el ritmo, construyendo sus melodías y solos en torno al trabajo de la sección de ritmo del doble bajista Scott Colley y el baterista Kenny Wollesen. "'Modern Lore' encuentra a Lage juguetonamente volteando el guión que siguió en su aclamado debut en 2016 en Mack Avenue, 'Arclight'", ha enfatiza, tras añadir que este último álbum, producido por el amigo y colaborador de Lage, el cantante y compositor Jesse Harris, fue su primer trío en guitarra eléctrica y encontró a Lage inspirado en los sonidos y la actitud del jazz libre y pre-bebop.Fue cuando, según sus palabras, "la música country, el jazz y el swing se encontraban en este extraño período salvaje oeste". Esta vez incorpora la sensibilidad, si no el sonido absoluto, del rock and roll temprano, una forma híbrida similar impulsada por el ritmo, la personalidad y la pasión por la guitarra eléctrica.--EUROPA PRESS--