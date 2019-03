El Teatro Alameda acoge los días 4, 5 y 6 de marzo las jornadas 'ART-DTTÓ' que abordan el storytelling

Programación de las jornadas 'ART-DTTÓ'

El Teatro Alameda de Sevilla capital acogerá los días 4, 5 y 6 de marzo las III Jornadas 'ART-DTTÓ', unas jornadas prácticas y de reflexión dirigidas a profesionales de la educación, de la cultura, y a jóvenes y adolescentes, tanto a los que sí están relacionados con el arte como a los que están alejados de las propuestas artísticas al vivir inmersos en dinámicas sociales adversas o simplemente porque no tienen esa relación con el arte.En esta tercera edición, 'ART-DTTÓ' pone la mirada en el arte de contar historias como herramienta artística y educativa desde la óptica de los jóvenes del siglo XXI. A lo largo de los siglos, los seres humanos hemos utilizado las imágenes, los gestos, la palabra, la música, la danza para contar historias y explicarnos el mundo. Hoy compartimos, en espacios virtuales y a tiempo real, historias, noticias y relatos que forman parte del día a día. Estas jornadas invitan a adolescentes, jóvenes y profesionales a respirar, observar descubrir, imaginar, proponer y crear, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.Esta iniciativa corre a cargo del Instituto de la Cultura y de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía a través de las Consejerías de Educación y Deporte y de Cultura y Patrimonio, la Obra Social 'La Caixa', Escenoteca, arte y educación y Teknoservice, entidad que acredita en sus valores corporativos el apoyo a la educación y a la cultura como pilares sobre los que construir una sociedad más responsable y equitativa.Este año se pondrá en marcha por primera vez el proyecto '#Aularte' dentro de las jornadas, un programa piloto dirigido por Pepa Muriel, impulsora de 'ART-DTTÓ', en colaboración con la Consejería de Educación y en el que también colabora la Obra Social 'La Caixa'.Aularte es un trayecto de formación y mediación artística en el aula, destinado a jóvenes y adolescentes de distintos institutos de Educación Secundaria de la ciudad y que busca la innovación en la práctica educativa.En esta tercera edición de 'ART-DTTÓ' participarán unos 15 profesionales y artistas que durante estos tres días impartirán master class, talleres y realizarán el proyecto Aularte. Entre otros, las jornadas contarán con la presencia de Eva Snijders, experta en storytelling de renombre internacional, y de Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor y Premio Nacional de Literatura.Las jornadas arrancarán el día 4 de marzo a partir de las 18,00 horas con la recogida de acreditaciones e instalaciones artísticas interactivas impulsadas por diferentes colectivos de Sevilla, que presentarán en el teatro diversas propuestas: Escuela Teatro Habitado, AES la Candelaria, Fundación Alalá, GNOA Asociación Gremio Narración Oral Andalucía, entre otros.También habrá una 'Story session' con música en directo con Musta Kadem, Yannick Pugibet y Andrés Méndez. A partir de las 19,00 horas se llevará a cabo la inauguración y, posteriormente, el espectáculo concierto 'Soy mujer que tú', con Ajo & Min, una de las poetas más leídas del siglo XXI en lengua castellana y que viene acompañada con la música en directo de Judit Farrés. Para acudir a la inauguración no es necesario estar inscrito a las jornadas. La entrada será libre hasta completar aforo.El martes 5 de marzo, entre las 10,00 y las 19,00 horas, se desarrollarán diferentes talleres temáticos de 45 minutos cada uno: 'Ya bailas, aunque no lo sepas', con Elisa del Pozo; 'Contarnos a nosotros mismos. La épica de lo cotidiano', con Juan José Morales; 'Interactúas. Palabras en movimiento', con Eva Gallego y David Ion; y 'Participa Méliès: de la imaginación a la pantalla', con Rafa Herrera y Alexis Borrás. También tendrá lugar la master class 'Storytelling en el aula. Realidad y ficción para profesores y alumnos', con Eva Snijders y el taller inmersivo 'Cuentos de hadas para niños mutantes', con Pepa Muriel. Escenoteca, arte y educación.Por último, el miércoles 6 de marzo, entre las 10,00 y las 14,00 horas, se presentará el proyecto #Aularte: '#4 residencias artísticas en 4 Institutos de Sevilla', en el que participan los IES Murillo, Polígono Sur, Joaquín Romero Murube e Inmaculada Vieira. Además, se celebrará el debate 'Story sesión and spoken word' con la participación de Antonio Rodríguez Almodóvar, Eva Snijders y Alexis Borrás, que abordarán qué hacer con los relatos, tabúes, mentiras, redes sociales y ,la posverdad y lo políticamente correcto.--EUROPA PRESS--