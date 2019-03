Sevilla.- Cambien el modelo de patrullaje de la Policía Local con "pre

Tras anunciar el Ayuntamiento de Sevilla un "refuerzo" del modelo de Policía Local en los barrios con patrullaje a pie en "zonas estratégicas" de los mismos, la sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento hispalense ha tachado de "propaganda" dicho anuncio, alertando de la "carencia real" de agentes.En un comunicado, el Sppme avisa de que "el hecho de poner una pareja de policías a pie en determinados barrios de la ciudad no es más que un mero acto de propaganda", pues "diariamente se quedan sin atender muchas solicitudes de servicios ante la carencia real de policías", toda vez que el Ayuntamiento iniciaba en noviembre las pruebas de su oposición para cubrir 50 plazas en el Cuerpo de Policía Local."La plantilla actual no puede soportar el elevado número de servicios ordinarios, unidos al cada vez mayor incremento de eventos en la ciudad. Desde julio de 2017, el alcalde se vanagloria de que se ha aprobado la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) de la Policía Local, como si fuera la panacea que terminará con las penurias que soporta el Cuerpo desde hace muchos años", señala el sindicato, tachando de "mentira" la citada RPT.Y es que aunque dicho documento incluía ya la policía de proximidad o de barrio, "el compromiso del alcalde con los vecinos de Torreblanca (respecto a la Policía de barrio) ha quedado en eso, en un documento sin validez, que casi dos años después no se ha podido desarrollar", algo que según el sindicato queda reflejado en una sentencia.Además, el sindicato augura que el actual Gobierno local "no va a ser capaz de culminar la convocatoria de las 50 plazas de policías, que fueron ofertadas por el anterior Gobierno (del PP) y que cuatro años después aún no se sabe cuándo va a culminar el proceso selectivo tras ser sido celebrado el primer examen el pasado 17 de noviembre de 2018"."A día de hoy todavía no han salido las calificaciones (de dicho examen) ni se sabe la fecha para realizar el segundo. Teniendo en cuenta que cuando culmine el proceso selectivo todavía hay que esperar nueve meses más de academia ¿Alguien sabe para cuándo estarán operativos en la vía pública?", pregunta retóricamente el sindicato, reclamando al Gobierno local del PSOE que "evite la propaganda política a costa de mentiras sobre la Policía Local".--EUROPA PRESS--