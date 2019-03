El sector pesquero español y portugués se reúne este martes en Portuga

El sector de cerco español --Golfo de Cádiz y Cantábrico Noroeste-- y el portugués van a demandar a sus respectivos gobiernos poder capturar "como mínimo" 15.425 toneladas de sardina ibérica en la campaña 2019, lo que supone el diez por ciento del stock de esta especie.Así lo han acordado en una reunión mantenida este martes en la ciudad portuguesa de Peniche, según ha explicado a Europa Press el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría (Huelva) y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías, Manuel Fernández, quien ha destacado que han analizado la situación de esta modalidad en base a los informes científicos existentes."No tenemos ningún tipo de noticia sobre la apertura del caladero, ni de las cantidades que dispondremos", ha apuntado Fernández, que ha insistido en que "llevan varios años con captura cero", lo que ha supuesto "un gran esfuerzo" para el sector y el aumento del 70 por ciento de la población de la sardina."No estamos totalmente de acuerdo con los informes científicos, pero hay más lo que indican. Los informes analizan hasta mediados de 2018, tienen que presentar nuevos informes el 1 de abril, y, como mínimo pedimos partir de esta cifra", ha explicado.Ante la disparidad de opiniones sobre la situación del caladero, el sector también pedirá participar en los estudios ya sea desde sus propias embarcaciones como en las de los científicos. "Nos lo ponemos en duda, pero queremos participar", ha apuntado.Por último, ha afirmado que el próximo 1 de abril, con motivo de la reunión en Lisboa para analizar la situación del caladero, el sector portugués y español, que "no puede participar en la misma", va a concentrarse "haciendo lobby para saber qué líneas se van a marcar el futuro de esta modalidad".Cabe recordar que la cofradía informó días atrás de la situación de "bloqueo que mantienen los" ministerios de Pesca de ambos países, que "hacen caso omiso" a las peticiones del sector y que "no ofrecen respuesta alguna" a las solicitudes de reuniones de ambos países para que "de una vez por todos les indiquen y les informen sobre la cantidad de cuota de pesca de la cual podrán disponer y la fecha de apertura de dicha pesquería".Esta situación, según los pescadores, provoca una "tensa incertidumbre" en ambos países máxime cuando desde finales de septiembre del año pasado los pescadores de sardinas de Portugal y de España no pueden capturarla.--EUROPA PRESS--