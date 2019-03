El sector aeroespacial aboga por una labor divulgativa en las escuelas para incrementar la presencia de mujeres

El sector aeroespacial aboga por una labor divulgativa en las escuelas

El sector aeroespacial considera que para incrementar la presencia de mujeres es necesario realizar una labor divulgativa en las escuelas y familias, "convirtiendo las carreras de ingeniería en algo atractivo para las mujeres estudiantes".Ésta es una de las principales conclusiones de la jornada sobre 'La mujer en la industria aeroespacial andaluza', que ha centrado la 164 sesión del Foro Aeroespacial de Andalucía, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y que ha congregado a tres ingenieras directivas de Alestis Aeroespace.La organización ha señalado en un comunicado la mesa ha partido de los datos actuales sobre la situación de la mujer en el sector aeronáutico, donde según un reciente informe, "el 30,5 por ciento los empleos pertenecen a mujeres".Esta cifra, sin embargo, se reduce de manera sensible cuando se trata de acceso a puestos directivos. "Es algo en lo que el sector está trabajando", ha explicado la jefa de Fabricación y Coordinación Industrial de Alestis San Pablo, María José Robles, "siguiendo la estela de iniciativas como la de Airbus, con proyectos como el de la asociación 'Ellas vuelan alto', que persiguen una mayor presencia de mujeres directivas".En esta línea, las responsables de Alestis ha presentado el proyecto Woman Alestis Talent (WAT), cuyo objetivo es "no sólo promover la igualdad dentro de la organización, sino también incentivar el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad".Además, "el gran caballo de batalla para mejorar la situación de la mujer en el sector aeronáutico está", como explica la directora de Compras y Logística de Alestis, Teresa Escolano, "en lo que viene de abajo"."Por eso donde hay que trabajar más es en los colegios, los institutos e incluso en las universidades, creando un caldo de cultivo adecuado para que las carreras de ingeniería sean vistas como una salida atractiva para las futuras generaciones", ha resaltado.Por su parte, la responsable de Ingeniería en Alestis Sevilla, Concha Márquez, ha valorado "el cambio cultural que se está produciendo en estas nuevas generaciones". "Hoy se ha visto que los universitarios más jóvenes ya no identifican las barreras de género o los prejuicios que se tenía en otras décadas, y eso debe animarnos", ha destacado, a la ver que ha insistido en que "hay que luchar contra la falsa creencia de que la ingeniería es una carrera triste para las niñas". "Es un trabajo, en mi opinión, que hay que desarrollar desde la familia, como padres", ha apuntado.Por último, el catedrático de Termodinámica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y coordinador del Foro, Carlos Gómez Camacho, ha llamado la atención sobre el hecho de que "en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, la proporción de mujeres es de tan sólo el 25 por ciento, cuando hay más de 6.000 alumnos matriculados en toda la Universidad de Sevilla".Asimismo, Gómez Camacho ha destacado el hecho de que "muchas veces las mujeres se ponen una barrera a sí mismas, creyendo que no tienen el perfil para cursar una carrera como ingeniería porque es una carrera 'de hombres'"."Ingenieros pueden ser todos, hombres y mujeres, sin barreras", ha concluido Teresa Escolano, valorando que "lo importante es motivar desde la base, y lograr comunicar que la ingeniería es una profesión apasionante".--EUROPA PRESS--