Coincidiendo con el pleno ordinario que previsiblemente celebrará la Diputación de Sevilla el jueves de esta semana, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha convocado una manifestación para dicha jornada en demanda del "cumplimiento" escrupuloso de los protocolos de intervención y un mínimo de dos bomberos y un cabo por parque y turno, toda vez que esta protesta sucede a la realizada en diciembre para reclamar el "desbloqueo" de las oposiciones promovidas por la institución para cubrir 61 plazas de bombero y que la oferta de empleo público (OPE) de 2018 incluya la creación de más plazas de bombero.En un comunicado, el SAB ha insistido en la "precariedad" que sigue marcando el devenir del Sistema Provincial de Bomberos, formado por los efectivos y parques adscritos a la Diputación y los dependientes de los ayuntamientos dotados de servicio de prevención y extinción de incendios. Según el sindicato, los equipos de protección individual de los bomberos del Sistema Provincial no son "descontaminados de sustancias cancerígenas" y la Diputación "no nombra a recursos preventivos e incumple los protocolos de intervención", que exigen un mínimo de dos bomberos y un cabo por turno y parque.INCENDIO EN CANTILLANAA tal efecto, el sindicato avisa de que este mismo lunes, los bomberos de La Rinconada han tenido que hacer frente "con una irrisoria dotación" de dos efectivos a un incendio de vivienda declarado en Cantillana, un municipio cuyo parque de bomberos está "cerrado como a diario siguen cerrados otros parques provinciales como los de Aznalcóllar o El Ronquillo".Según el SAB, a este incendio acudieron además dos miembros del parque de bomberos de Carmona y se alertó a los dos bomberos de Mairena de Alcor, "que no llegaron al incendio"."Durante la intervención en Cantillana, quedaron descubiertas las poblaciones de La Rinconada, Carmona, Mairena del Alcor y el resto de pueblos que cubren estos parques. No es normal que para tener una dotación adecuada para atender al incendio de una vivienda, en este caso en Cantillana, haya que recurrir a reunir los recursos de hasta tres parques de bomberos tan distantes y se deje a tantos ciudadanos desatendidos", resume el sindicato.La protesta del jueves, en cualquier caso, se celebrará después de que en diciembre, los bomberos de la provincia ya reclamasen en el pleno de la Diputación el "desbloqueo" de las oposiciones promovidas por la institución para cubrir 61 plazas de bombero, cuya primera prueba se celebró el pasado 3 de marzo de 2018 con un examen tipo test.EL CASO DE LAS OPOSICIONESY es que la Diputación anuló los resultados de dicha prueba inicial al sospechar de una posible filtración de las preguntas del examen, toda vez que la Fiscalía archivó la investigación incoada a cuenta de tal extremo y los opositores mantienen un litigio contencioso administrativo contra las decisiones adoptadas por la Diputación para anular el citado examen y repetir la prueba.Precisamente para el próximo 10 de abril, según señalaban a Europa Press fuentes del caso, está fijada la vista que debe celebrar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla para finalizar la sesión iniciada en torno a un recurso promovido por un grupo de bomberos interinos de la Diputación, contra la decisión de dicha institución de anular la prueba celebrada el pasado 3 de marzo de 2018 para las citadas oposiciones destinadas a cubrir 61 plazas de bombero.