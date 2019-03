El PSOE propone que Montero lidere la lista al Congreso seguida de Pradas, Cuello, Celis y Gil

La comisión ejecutiva provincial de Sevilla ha propuesto finalmente al comité provincial del partido, reunido este sábado en el complejo educativo Pino Montano, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabece la candidatura socialista al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, seguida del diputado en la legislatura que acaba de expirar Antonio Pradas, la también diputada nacional Carmen Cuello y, en cuarto lugar, el actual delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodriguez Gómez de Celis.En el quinto lugar de la candidatura, recogida por Europa Press, figura la exdelegada del Gobierno andaluz en la provincia Esther Gil, mientras el sexto puesto corresponde al exdelegado territorial de la Consejería de Cultura José Manuel Girela, el séptimo a la exviceconsejera de la Consejería de Cultura Marta Alonso Lappi, el octavo al secretario general de las Juventudes Socialistas de Sevilla, Alejandro Moyano, el noveno a la exdirectora general de Violencia de Género de la Junta María Ángeles Sepúlveda, el décimo al exdelegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada, el undécimo a Rocío López Cid y el duodécimo al exalcalde de El Viso del Alcor y ex director general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Manuel García Benítez.Como suplentes en la candidatura al Congreso, figuran Carmen Amanda Copete, el alcalde de Villamanrique de la Condesa, José de la Rosa Solís, y la portavoz municipal socialista de Tomares, Cristina Pérez, toda vez que los titulares de la lista al Senado son Amalia Rodríguez, --diputada en la recién finalizada legislatura--, el alcalde de San Juan de Aznalfarache y diputado provincial, Fernando Zamora, y la exalcaldesa de Lebrija y senadora María José Fernández.LA PROPUESTA INICIALEsta propuesta definitiva de la comisión ejecutiva del PSOE sevillano al comité provincial del partido llega después de que la propuesta inicial dirigida a las asambleas de las agrupaciones municipales y de distrito incluyese, en el caso de la candidatura al Congreso y con relación a los hombres, a Pradas, el también diputado nacional y exalcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, Girela, Alejandro Moyano y José Losada.En el caso de las mujeres, y de cara al Congreso, la propuesta inicial que circulaba por las agrupaciones incluía a Carmen Cuello, Esther Gil, Marta Alonso Lappi y María Ángeles Sepúlveda. Toda vez que en el caso de la lista al Senado se proponían los mismos nombres que los finalmente aportados este sábado.Por tanto, aquella propuesta inicial no incluía a María Jesús Montero pese a que la ministra había mostrado públicamente su deseo de figurar en la candidatura al Congreso, ni a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, figura clave en Andalucía del sector del PSOE afín al presidente del Gobierno y del partido, Pedro Sánchez, quien lidera de nuevo la organización desde que recuperase el poder en unas elecciones primarias a las que concurrió sin éxito la secretaria general del PSOE-A y expresidenta andaluza, Susana Díaz.EL "PULSO" A LA DIRECCIÓN FEDERALAl respecto, el presidente del Comité Federal del PSOE y alcalde de Dos Hermanas, el 'sanchista' Francisco Toscano, avisaba a Europa Press de que la dirección provincial del partido estaba "echando un pulso" a la dirección federal en relación con la composición de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.Así, manifestaba que no tenia "sentido" que la ministra de Hacienda o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis no figurasen en la propuesta de candidatura al Congreso que circulaba por las asambleas de las agrupaciones, recordando que la "ultima palabra" sobre las listas la tiene el Comité Federal, máximo órgano entre congresos.La agrupación de su municipio, por cierto, apostaba para el Congreso por Francisco Salazar, miembro de la agrupación nazarena y quien ocupa un puesto de asesor en el gabinete del presidente del Gobierno; la exconcejal del Ayuntamiento hispalense Eva Patricia Bueno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Rodríguez Gómez de Celis, entre otros, toda vez que finalmente ni Salazar ni Bueno figuran en la candidatura.En cuanto a la propuesta final elevada al comité provincial, fuentes de la dirección del PSOE sevillano han señalado a Europa Press la "voluntad de acuerdo" promovida por la misma y la "generosidad" demostrada con la configuración finalmente decidida, pues el escrutinio de las votaciones celebradas en las asambleas, según la dirección provincial del PSOE, reflejaba que quien más apoyos recibe del conjunto de la militancia para figurar en las listas al Congreso es Antonio Pradas, seguido de José Manuel Girela, Carmen Cuello, Alejandro Moyano, José Losada, Esther Gil, Marta Alonso, Antonio Gutiérrez Limones, María Ángeles Sepúlveda, María Jesús Montero y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.Precisamente por ello, la dirección provincial del PSOE señala el hecho de que Montero y Celis figuren en los puestos de salida de la candidatura al Congreso pese a no ser los más votados en las asambleas, extremo que reflejaría el esfuerzo por "compatibilizar la voz de la militancia con las directrices" de la dirección federal del partido.--EUROPA PRESS--