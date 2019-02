Reunión entre Julio Millán (PSOE) y comercientes de Las Palmeras y Com

El PSOE de Jaén ha planteado "planificar desde cero" el proceso de peatonalización en la ciudad "como medida urgente para frenar la sangría que se está produciendo en el cierre de establecimientos".El secretario general del PSOE y candidato a alcaldía, Julio Millán, se ha reunido con representantes de Comercio Jaén y el centro comercial Las Palmeras, que reclaman "modificaciones de calado" en la peatonalización, un proceso para el que consideran que "no ha habido ninguna planificación", según ha asegurado en una nota de prensa el partido este sábado.En esta línea, Millán ha destacado que algunas de las actuaciones, como el cierre de determinadas calles o la restricción de acceso a ciertos puntos, "se ha hecho sin haber proporcionado antes instrumentos para garantizar la accesibilidad de los peatones". "No se puede peatonalizar primero y después ordenar el transporte público. No se puede peatonalizar e intentar después ordenar el aparcamiento. El orden se ha invertido cuando la lógica dice que debería haber sido todo al revés", ha argumentado el socialista, que ha considerado como necesario volver a la situación inicial y "coordinarse más" con los comerciantes.Asimismo, ha lamentado el análisis "triunfalista" del alcalde, Javier Márquez (PP), cuando "ni siquiera se ha pulsado la opinión de los empresarios del sector, los grandes perjudicados" y ha insistido en que la cuestión sobre la peatonalización se encuentra en que se haya puesto en marcha "sin diálogo y sin escuchar a los interesados"."Las peatonalizaciones son procesos siempre beneficiosos para la riqueza y la creación de empleo, para el comercio sobre todo. En Jaén, hecha sin diálogo y sin orden lógico ha pasado a ser un proceso fallido, erróneo, que se está cobrando demasiadas víctimas", ha profundizado.En esta línea se ha pronunciado un representante de Comercio Jaén, Bruno García, que ha considerado que "no se ha aplicado sentido común en la peatonalización", según ha transmitido el PSOE.Según ha expuesto García, "el proceso no ha sido el adecuado, no garantiza la accesibilidad de las personas a esas zonas peatonales", se ha producido una "disminución de ventas importante" y una situación en la que "se están produciendo más cierres en el centro comercial de la ciudad". "Si el comercio del centro se deteriora lo vamos a pasar mal", ha augurado el representante de Comercio Jaén.García ha destacado que hay factores que han hecho que el comercio tradicional experimente un cambio en su rendimiento, como es el caso de las nuevas formas de venta, especialmente la 'on-line', pero ha recordado que la peatonalización es un factor determinante y que las consecuencias se pueden observar a simple vista en la situación del comercio en aquellos puntos peatonalizados.Por último, Millán ha señalado que, además de en el tema de la peatonalización, "el comercio sigue sin respuesta" del Ayuntamiento frente a la inminente puesta en marcha del Jaén Plaza. "Falta establecer sinergias, estudiar bien la oferta, trabajar la necesaria compensación entre una y otra forma de comercio y eso sigue sin hacerse a pesar de ser una demanda urgente del sector", ha concluido.--EUROPA PRESS--