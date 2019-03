Entrada en funcionamiento de la Ronda Sur de Mairena

La agrupación socialista de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha acusado este lunes a la oposición, conformada por el PP, Ciudadanos, Si Se Puede e IU, de "bloquear" en el seno del consejo de gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo un proyecto destinado a instalar carriles bici y una rampa accesible en el bulevar derivado de la nueva Ronda Sur de la localidad, abierta definitivamente al tráfico el pasado mes de diciembre después de que las obras arrancase en 2010 de la mano de la Junta de Andalucía. IU, no obstante, avisa de que se trata de una obra que "inicialmente" financiaba la Junta en el marco de la Ronda Sur.En concreto, y según expone el PSOE y han confirmado a Europa Press fuentes de la oposición, PP, Ciudadanos y Sí se Puede han votado en contra de la iniciativa, promovida por el Ayuntamiento con relación al bulevar derivado de la Ronda Sur construida por la Junta de Andalucía.Según Otilia Padial, portavoz socialista en materia de urbanismo, "la oposición ha puesto sus intereses electorales por encima de los intereses generales de los vecinos, en un terrible ejercicio de egoísmo", pues los grupos de oposición "se han opuesto en bloque a un proyecto preveía la creación de una rampa accesible a la altura del cruce de la Ronda Sur con la calle Clara Campoamor, muy necesaria dado el desnivel que hay entre las calzadas y que vendría a mejorar la accesibilidad, y han rechazado la construcción de carriles bici para conectar de manera sostenible y segura toda esa zona de Mairena con la estación de metro de Ciudad Expo y con Ciudad Almar y Los Alcores".Para Padial, "la actitud de la oposición es completamente irracional y dañina, puesto que solo va en contra de los vecinos de Mairena que objetivamente necesitan dichas infraestructuras una vez terminada la Ronda Sur". "A pesar de esa actitud, y ante este bloqueo electoralista, vamos a solicitar a la Junta de Andalucía alternativas que respondan a las necesidades de nuestras familias", ha finalizado la portavoz."LO FINANCIABA LA JUNTA", SEGÚN IUFrente a ello, la concejal de IU y diputada provincial por dicha formación, María Izquierdo, ha asegurado a Europa Press que se trata de actuaciones que "inicialmente financiaba la Junta" en el marco del proyecto de la Ronda Sur, por lo que se ha "pedido al alcalde (Antonio Conde, PSOE), que antes de invertir dinero municipal ahí, que habría que quitarlo de otra necesidad municipal, se le solicite a la Junta por escrito que por qué ha entregado esa obra sin concluir"."Hay que saber a ciencia cierta y de forma oficial que el proyecto no lo va a hacer la Junta. Porque gastar dinero del municipio en algo que corresponde a otra institución va en perjuicio de los vecinos y vecinas de Mairena, ya que se que se sustraerá de otra obra", ha razonado la concejal de IU."Siempre han dicho que era la Junta de Andalucía quien tenía que ejecutar ese proyecto y ahora han traído (al consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo), sin ninguna información, que hay que terminar esa obra con dinero municipal", ha aseverado Izquierdo, insistiendo en que su voto contrario está asociado a la petición de que "antes de gastar dinero municipal en esa obra de la Junta, se solicite por escrito que no se va a concluir"."Lo primero son los vecinos, está claro. Pero que la Junta nos diga por escrito que no concluye la Ronda Sur, porque el PSOE quiere terminar eso de cualquier forma y gastando dinero municipal para que esté concluido antes de las elecciones, porque es penoso cómo la Junta lo ha entregado", ha culminado.--EUROPA PRESS--