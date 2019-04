Sevilla.- 26M.- El PSOE de Los Palacios presenta con Celis a su candid

El restaurante Bar Casa Lozano de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) ha sido el escenario de la presentación oficial de la candidatura socialista a la Alcaldía palaciega, liderada por Juan Diego Valverde, quien en dicho acto estuvo arropado por el número dos de la lista del PSOE de Sevilla al Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la senadora por Sevilla y exalcaldesa de Lebrija María José Fernández y el secretario general de las Juventudes socialistas Alejandro Moyano.El PSOE palaciego ha presentado su nueva candidatura a la Alcaldía palaciega después de que este mandato perdiese su representación institucional en el Ayuntamiento, gobernado por Juan Manuel Valle (IP-IU), al declararse como concejales no adscritos los tres ediles que conformaban el Grupo municipal socialista, un conflicto que el propio Valverde encuadraba en la necesaria "renovación" del partido, tras haber perdido el poder municipal y verse relegado a la oposición.Al respecto, Valverde valoró en su intervención que los exalcaldes socialistas Domingo Chamorro y Emilio Amuedo estuvieran presentes en el acto, ya que "su empuje y su experiencia van a hacer que la nueva lista de gente joven trabaje por el pueblo". Además, dejó muy claro que si el próximo 26 de mayo llega a la Alcaldía, gobernará "para todos y no desde el odio ni el rencor ni el miedo".Del mismo modo, ha defendido que los miembros de la nueva candidatura socialista llegan "libres y sin ninguna carga, con las manos limpias, con proyectos, con ilusión y con trabajo", toda vez que sobre la gestión del último alcalde socialista, Antonio Maestre, pesan diversas causas judiciales e incluso condenas.El candidato atacó además la gestión que en estos ocho años ha llevado a cabo IP-IU y el actual alcalde Juan Manuel Valle, de quien dijo que los proyectos además de idearlos hay que ponerlos en marcha y que el proyecto "Destino Gastronómico" no ha servido más que para "enchufar" a una exdirigente de IU que ha cobrado "más de once mil euros por un trabajo que no ha sido visible".Por otra parte, acusó al equipo de gobierno de Valle de "enchufar a los suyos en el PER, en el PEUM y en los programas de empleo de la Junta".--EUROPA PRESS--