El PSOE de Dos Hermanas conforma su candidatura municipal con Toscano a la cabeza por décima vez

Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas

La agrupación socialista de Dos Hermanas (Sevilla) ha celebrado este miércoles por la noche una asamblea saldada con la conformación de la candidatura de cara a la cita electoral del 26 de mayo, cuando se celebran comicios municipales, figurando por décima vez como aspirante socialista a la Alcaldía el veterano Francisco Toscano, quien gobierna esta ciudad de más de 130.000 habitantes desde 1983.Ya la pasada primavera el PSOE de Sevilla afrontaba la designación de sus candidatos a las alcaldías en los comicios municipales de 2019, en los municipios de más de 20.000 habitantes. En ese contexto, todos los alcaldes socialistas que gobiernan localidades de más de 20.000 vecinos hicieron constar su voluntad de optar a la reelección en las próximas elecciones municipales, excepto en el caso de Dos Hermanas, que no había hecho llegar al partido "documentación alguna" al respecto, según el PSOE sevillano.A tal efecto, el veterano alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, primer edil de la localidad desde 1983, manifestaba entonces a Europa Press que aún no había adoptado la decisión correspondiente a si optar o no a un nuevo mandato."Hoy por hoy no tengo ninguna decisión en ninguno de los sentidos. Queda un año por delante --en aquel momento hasta las elecciones municipales de 2019-- y un año es mucho tiempo para reflexionar", declaraba Toscano aquellos días.Hace unas dos semanas, finalmente, Francisco Toscano manifestaba que, de cara a la asamblea socialista destinada a debatir y aprobar la candidatura socialista a la Alcaldía nazarena, estaría, "como siempre, a disposición de la agrupación" para concurrir de nuevo como aspirante a la reelección.TOSCANO ESTABA "A DISPOSICIÓN""Estoy a disposición de lo que decidan los compañeros", indicaba Toscano, toda vez que, según han informado a Europa Press fuentes del PSOE nazareno, el veterano militante socialista ha sido nuevamente proclamado como aspirante a la Alcaldía, liderando por décima vez la candidatura municipal del PSOE en esta localidad.Una vez resuelto tal aspecto, la agrupación socialista de Dos Hermanas ha celebrado este miércoles por la noche una asamblea para elegir a las 32 personas que acompañarán a Toscano en la candidatura, 27 titulares y cinco suplentes. La asamblea, celebrada con una participación ligeramente superior al 80 por ciento, según el PSOE nazareno, ha sido resuelta con la votación y aprobación de la relación de 32 personas que acompañarán a Toscano, quien junto con la organización habrá de resolver ahora el orden concreto de la lista.De cualquier modo, en esta relación de 32 nombres figuran todos los miembros del actual Grupo municipal socialista salvo Antonio Rodríguez Osuna y María Antonia Naharro, quienes se jubilan, más incorporaciones procedentes de las Juventudes Socialistas, la UGT y los movimientos sociales de Dos Hermanas.--EUROPA PRESS--