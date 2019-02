El proyecto europeo 'Innowwide', en el que participa la CTA, convocará ayudas de 3 millones para internacionalizar pymes

El proyecto europeo 'Innowwide', que cuenta entre sus socios con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), lanzará en abril su primera convocatoria de ayudas destinadas a financiar estudios de viabilidad de la internacionalización (VAP por sus siglas inglés) de pymes innovadoras, dotada con tres millones de euros.El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) lidera este proyecto en el que participan otros diez socios europeos, incluida la CTA, según se informa en un comunicado.Bajo el nombre completo de 'Viability Assessment of Collaborative and Innovative Business Solutions in Worldwide Markets', y financiado a través del programa europeo 'H2020', 'Innowwide' cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros para financiar unos 120 estudios de viabilidad de pymes innovadoras, con el objetivo de "situarlas en el primer plano de los mercados internacionales en cooperación con socios locales, creando las condiciones necesarias para aumentar la aceptación de soluciones innovadoras europeas en mercados más allá de las fronteras de Europa".'Innowwide' es un proyecto piloto de la Comisión Europea (CE) para probar la nueva fórmula de financiación en cascada, que pretende aplicar en el futuro el programa 'Horizonte Europa', y que consiste en ceder fondos a entidades financiadoras de los diferentes países y regiones para conseguir mayor capilaridad y eficacia en la asignación de fondos.El proyecto 'Innowwide' otorgará financiación para que las pymes europeas puedan comprobar la viabilidad de llevar sus soluciones tecnológicas a mercados nuevos y emergentes.Las propuestas (Viability Assessment Projects, VAP) deberán abordar la viabilidad técnica, comercial y financiera de los modelos de negocio propuestos, identificando además "aspectos prácticos clave para garantizar su posterior desarrollo tecnológico y comercial", así como su implantación exitosa en cooperación con entidades en los países de destino. Se valorarán especialmente modelos basados en innovación abierta, co-creación y asimilación tecnológica.Cada propuesta aprobada recibirá una subvención de 60.000 euros, que representa un máximo del 70% del total de los costes elegibles del proyecto. El 50% se desembolsará al inicio del proyecto, y el resto se pagará seis meses después, tras la aprobación del informe final.PLAZOS Y REQUISITOSLa presentación de propuestas estará abierta hasta el próximo 31 de mayo, y se realizará de forma 'on line' a través de un formulario de inscripción disponible en la web oficial del proyecto 'Innowwide', que es 'www.innowwide.eu'.El proyecto está dirigido a pymes europeas, incluidas empresas jóvenes y 'startups', de cualquier sector que "busquen competir e iniciar negocios en mercados nuevos y emergentes fuera de Europa".Las propuestas deberán contribuir con el objetivo de "llevar un nuevo producto, servicio o proceso al mercado objetivo, a través de la aplicación innovadora de tecnologías, metodologías o procesos comerciales existentes o nuevos". Además, no podrán durar más de seis meses y tendrán que incluir la subcontratación de una entidad colaboradora en el país objetivo.--EUROPA PRESS--