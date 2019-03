Sevilla.- El PP reprocha a Espadas el "estado deplorable" del Canal de

El portavoz adjunto del Grupo Popular de Sevilla, Ignacio Flores, ha reprochado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), el "estado deplorable" en el que se encuentra el Canal de Ranillas y su entorno, "totalmente abandonado" desde que el Gobierno local lo recepcionara en 2017.Así se ha manifestado el popular este sábado en una nota de prensa en la que recuerda que en noviembre de 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la propuesta de recepción de las obras del canal de Ranillas ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).Según Flores, el 3 de noviembre de 2017 el portavoz del PSOE en el Consistorio y delegado municipal de Habitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, "anunció que el Ayuntamiento asumirá la gestión y conservación e impulsaría una serie de proyectos de mejora consensuados con los vecinos"."No solo no ha acometido mejora alguna, sino que en el año y medio que lleva esta zona recepcionada por el Ayuntamiento el gobierno del PSOE no ha llevado a cabo ninguna labor de mantenimiento", ha manifestado Flores, que ha invitado a Espadas a que se dé un paseo por la zona para que compruebe el "lamentable y pésimo estado" en el que se encuentra el Canal de Ranillas y su entorno. "Ya es hora de que el alcalde salga de su realidad paralela y vea la realidad que hay en los barrios", ha apostillado.Flores ha lamentado que "la zona está totalmente sucia llena de residuos", ya que la sociedad Limpieza Pública y Protección Ambiental SAM (Lipasam), "no actúa ni en la zona exterior ni interior", los árboles "están sin podar" y las zonas verdes "sin mantener".Además, ha detallado que hay zonas por las que el vallado "está totalmente destrozado y vandalizado", y hay plazas que "no se han reurbanizado como anunció el gobierno del PSOE y como estaba previsto", lo que provoca que continuamente se llevan a cabo botellonas en la zona."Es realmente vergonzoso y lamentable que fruto de las dejadez e inacción del alcalde esta zona se encuentre en este estado, da pena pasear por este canal que está totalmente abandonado", ha reiterado Flores, quien ha enfatizado posteriormente que el PP, como "oposición útil", llevaron al Pleno de la Junta Municipal del Distrito (JMD) una propuesta para que se llevará a cabo la reurbanización de las plazas, pero "este gobierno socialista nada ha hecho y la delegada del Distrito, Adela Castaño, nunca cumple lo que dice".Flores ha concluido que los vecinos "no tienen por qué pagar las consecuencias de la nula gestión" del gobierno del PSOE y ha exigido que se realice cuanto antes un plan de limpieza en la zona y que se lleven a cabo todas las tareas de mantenimiento y conservación "pendientes".--EUROPA PRESS--