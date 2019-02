Sevilla.- El PP propone "medidas que favorezcan la inserción laboral"

El candidato del PP a alcalde de Sevilla, Beltrán Pérez, ha planteado "medidas que favorezcan la inserción laboral" de los jóvenes, que son "los que están mejor formados de España", porque emigrar e irse a trabajar fuera "debe ser una opción, no una obligación".Así se ha expresado el popular este martes durante un reparto de propaganda electoral en el campus universitario de Ramón y Cajal, en Viapol, donde ha asegurado que va a recorrer el resto de estas zonas de la facultades que hay en Sevilla para dar a conocer sus medidas contra este "problema grave".Pérez ha considerado que los jóvenes no deben irse a trabajar fuera "porque no tengan una oportunidad en Sevilla" y ha explicado una "apuesta económica" para evitarlo, que empieza por "una potente bajada de impuestos" y la "inclusión de los jóvenes sevillanos a través de bonificaciones fiscales" y de subvenciones a su contratación. "No podemos consentir que los mejores se vallan", ha argumentado, tras afirmar que su partido esta ideando también "una gran oficina" de ayuda a los inversores para traer los "grandes proyectos de negocio", que "son los que provocan las contrataciones de jóvenes"."No queremos una ciudad en la que ese talento, esa formación y esas posibilidad de hacer crecer a su ciudad se trasfieran a otras y que sean otras ciudades las que aprovechen a los sevillanos, la formación que han recibido y esa capacidad de crecimiento que tienen. No queremos gente que se vaya, queremos gente que se quede", ha concluido.--EUROPA PRESS--