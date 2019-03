El PP presenta su candidatura reivindicando más infraestructuras y el impulso económico de la provincia

Sevilla.- 28A.- El PP presenta su candidatura reivindicando más infrae

El PP de Sevilla ha presentado este viernes a los candidatos de las listas para el Congreso de los Diputados y el Senado para las próximas elecciones generales del 28 de abril, en cuyo marco los candidatos han reivindicado más infraestructuras y un mayor impulso económico para la provincia.Así lo han manifestado la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y los candidatos número uno al Congreso y al Senado por la provincia, Teresa Jiménez Becerril y José Luis Sanz, respectivamente, en la presentación de la candidatura que ha acogido la Plaza de España de la capital hispalense.En este marco, Jiménez Becerril ha subrayado que es un "honor" liderar la lista acompañada con el resto de sus compañeros que, "llenos de valía", tienen "todo lo que hace falta para triunfar: ilusión, compromiso, experiencia y responsabilidad por Sevilla, Andalucía y España".Al respecto, la 'popular' ha hecho un llamamiento para "situar a la provincia en el lugar que merece" para que, además del turismo, "vengan aquí inversiones, dinero real para crear empleo y no con endeudamiento mediante planes que se inventan en el último momento y con fines electoralistas" dado que "enmascaran las cifras reales de paro".Subrayando la "importancia" de la llegada de inversiones y de la creación de riqueza, la cabeza de lista al Congreso ha enumero algunas de las iniciativas que el equipo sevillano impulsará en la Cámara baja, como "las infraestructuras de la SE-40, la supresión del peaje, el impulso del abandonado Puerto de Sevilla y el aeropuerto, así como del sector agrario y ganadero".A nivel nacional, Becerril ha señalado que "como españoles tenemos valores y principios" por lo que "nos preocupa la unidad de España y la libertad e igualdad de todos los españoles". Para ello, ha pedido hacer a Pablo Casado presidente del Gobierno sacando así al actual presidente, Pedro Sánchez (PSOE), quien "entró en la Moncloa con un precio muy alto, con el apoyo de independentistas, comunistas y bilduetarras"."Con esa gente no podemos gobernar, cuanto más lejos mejor", ha continuado añadiendo que el PP es el "valor seguro y la garantía de que nunca nos vamos a apoyar en esos indeseables". "No quiero una España rota que apoya a terroristas y dictadores, ni hoy ni dentro de 15 años porque el único sujeto soberano para elegir el futuro de España es el pueblo español", ha agregado."Vamos a ser la cara visible de Casado y nos vamos a dejar la piel por una España de progreso, unidad y de paz para que estemos en libertad e igualdad todos los españoles, defendiendo los principios defendidos ayer, hoy y mañana", ha concluido Berrecil al grito de "viva Sevilla, su provincia y España".Por su parte, José Luis Sanz ha valorado el "compromiso" de la provincia que tiene la candidatura 'popular', así como su afán por un cambio en España que "olvide los últimos y nefastos nueve meses de Sánchez en el Gobierno". En este sentido, ha dicho que se "patearán" la provincia para convencer a los sevillanos de que el 28A hay que votar al PP "pensando en la economía y en la unidad de España".A su juicio, en los próximos comicios generales la "única" opción es "votar a Pedro Sánchez o contra Pedro Sánchez". "Nos vamos a dejar la piel para convencer a los sevillanos de que el único partido capaz de liderar el centro derecha en España es el PP, un partido con experiencia en gestión, con fortaleza y credibilidad para afrontar los invites separatistas y los de Pedro Sánchez", ha dicho.Finalmente, Virginia Pérez ha valorado la candidatura presentada al ser una lista "comprometida con Sevilla, Andalucía y España", a la par que ha reiterado que "no somos un partido de ocurrencias, somos un partido serio, de gestión y de profesionales y expertos de las administraciones como hemos demostrado en ayuntamientos, diputaciones, gobierno y ahora en la Junta de Andalucía".Sobre el 28A, la presidenta del PP provincial ha asegurado que "el futuro se puede ganar a través de una apuesta segura y la garantía de Pablo Casado o podemos dejarlo en manos de quienes no lo han sabido aprovechar en los últimos nueve meses". "Desde Sierra Morena hasta la Sierra Sur, en el Aljarafe o en Bajo Guadalquivir, estos hombres y mujeres van a transmitir los principios del PP y el futuro que queremos para España y la provincia", ha concluido.--EUROPA PRESS--