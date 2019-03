El PP pregunta esté miércoles en el Parlamento por el coste final de la línea uno del metro

Metro de Sevilla este jueves

El PP de Sevilla pedirá este miércoles en el Parlamento a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, que aclare "el coste final" que ha supuesto la construcción de la línea 1 del Metro de Sevilla, después de conocer que la obra podría haber costado "cerca de 900 millones de euros, más del doble de lo que se presupuestó".La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha asegurado en un cominicado que "lamentablemente, los sevillanos éramos conocedores y sufridores de la nefasta gestión que llevó a cabo el PSOE desde la Junta en la construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Lo que no nos podíamos imaginar es que diez años después de su inauguración los sevillanos no solo seguíamos pagando, sino que además el coste total del proyecto podría haber duplicado el importe el presupuesto de adjudicación"."Las estimaciones de la Junta de Andalucía en su momento situaban el coste total de esta línea en 428 millones de euros, sin embargo, los sobrecostes de esta obra va a suponer al final un total de 886 millones de euros y cada mes de retraso en su pago supone 300.000 euros más de intereses", asevera."Pero lo más preocupante es que, para no llegar a los tribunales, la empresa podría haber ofrecido un acuerdo para saldar estos sobrecostes por valor de 60 millones y ni uno de los sucesivos consejeros socialistas decidió preocuparse, aunque fuera por un día, de los bolsillos de los sevillanos aceptando ese acuerdo y hoy el coste se ha doblado de manera inadmisible".La presidenta popular ha recordado así que "fue Carmen Calvo la consejera socialista que dijo que aquello de que el dinero público 'no es de nadie' y vista la gestión de esta línea de metro, está claro que se ha convertido en el mantra del PSOE aunque sea a costa del dinero de los sevillanos. Desde el PP de Sevilla, y a través del parlamentario por Sevilla Juan Bueno, hemos presentado una pregunta para que la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno, la que hoy sí defiende a los sevillanos y al dinero público, aclare por qué el gobierno anterior permitió que se doblara el coste de esta línea mientras los dirigentes socialistas miraban para otro lado".