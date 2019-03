El PP pedirá en el pleno una ordenanza específica sobre los elementos publicitarios en las zonas turísticas

Turistas recorriendo Sevilla

El Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla defenderá en el próximo pleno ordinario una moción, que reclama una ordenanza que regule específicamente los elementos publicitarios en fachada de los establecimientos ubicados en las áreas monumentales turísticas, así como una línea de subvenciones para los negocios que deban adaptarse a dicha regulación.El portavoz adjunto del Grupo popular, Ignacio Flores, ha desgranado este miércoles dichas mociones en una rueda de prensa, en la que ha señalado la necesidad de "cuidar la imagen" de las zonas monumentales y turísticas de la ciudad. A tal efecto, después de que el Ayuntamiento aprobase en abril de 2018 un modelo único de diseño para los elementos publicitarios de los establecimientos del entorno de los bienes Patrimonio de la Humanidad, Flores ha opinado que "el Gobierno municipal ha adoptado recientemente una actitud rígida e imperativa al respecto, ordenando a los dueños de los locales y establecimientos la retirada inmediata de los elementos que en muchos casos habían sido autorizados previamente", en referencia a la reciente retirada de elementos publicitarios no ajustados a los términos aprobados en abril de 2018.Por eso, el PP aboga por "mantener la buena imagen de las zonasturísticas, permitiendo a los locales la colocación de sus marcasdistintivas y la exposición de sus productos de manera ordenada y conuna estética adecuada al entorno".Así, la primera moción del PP reclama que el Gobierno municipal elabore una ordenanza "que establezca claramente los criterios, directrices y disposiciones a seguir en orden a regular los elementos publicitarios de los establecimientos ubicados en las áreas turísticas", una moratoria de adaptación de un año respecto a la dicha ordenanza y "una línea directa de subvenciones a los dueños de locales y comercios de áreas turísticas monumentales o de máxima afluencia turística, como compensación al desembolso que este cambio de criterio".En su segunda moción, el PP propone "un plan de integración sociolaboral para personas con diversidad funcional, con el fin de que el Ayuntamiento adjudique contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción".Y es que según Flores, "las entidades sociales que gestionancentros especiales de empleo de iniciativa social denuncian que el Ayuntamiento no ha adquirido aún ningún compromiso al objeto de adjudicar contratos reservados" a tales centros, a pesar de que en junio de 2018 fue aprobada una moción del PP que demandaba ya tal extremo. "A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, no se ha hecho nada al respecto, lo que demuestra un falta real de compromiso por parte del Gobierno municipal para adjudicar contratos reservados a esta tipología de empresas", ha aseverado el concejal del PP.--EUROPA PRESS--