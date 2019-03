Sevilla.-26M.- El PP destaca a su candidata a alcaldesa de Sanlúcar co

La presidenta provincial del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha destacado el carácter de su candidata a alcaldesa de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Carmen Sáez, como "la única capaz de garantizar un buen gobierno lleno de medidas realistas y necesarias" tras las elecciones municipales del 26 de mayo.Pérez, que ha participado en el acto de presentación de la candidata en esta localidad, se ha referido al 'decálogo del candidato del PP', los "compromisos de buen gobierno" que Sáez, como el resto de candidatos a las alcaldías de la provincia, firmaron el viernes en la convención de candidatos del PP de Sevilla, según ha recogido el partido en una nota de prensa.En palabras de la presidenta provincial, este decálogo supone "un contrato con los vecinos de nuestros pueblos y ciudades que servirá de base y de inspiración para los futuros alcaldes populares" que "tienen espejos donde mirarse" en los municipios donde gobiernan y que se han destacado como "ejemplo de buen gobierno y también en la nueva Junta de Andalucía", donde Juanma Moreno "está demostrando un día sí y otro también que gobierna con criterio en beneficio de todos los andaluces sin distinción" y que "da solución a problemas que el PSOE no ha sido capaz de resolver e incluso que los socialistas han creado con sus políticas equivocadas".Así las cosas, ha argumentado que los sanluqueños tienen dos opciones de cara a las elecciones municipales, "conformarse con lo que hay hasta ahora, un gobierno del PSOE de encefalograma plano que ha mantenido la ciudad sin pulso", o "apostar por el PP que sí tiene un proyecto para la ciudad y personas capaces, trabajadoras y comprometidas, como Carmen Sáez, capaz de aportar luz donde otros han proyectado sombras".Pérez ha concluido su intervención afirmando que "Sanlúcar tiene futuro, las personas adecuadas para garantizarlo y un gobierno, el andaluz, dispuesto a colaborar en aportar soluciones a las cosas importantes, y aquí los problemas no faltan".De su lado, Sáez, se ha mostrado "orgullosa" de representar al Partido Popular en estas elecciones y ha augurado que lo estará "mucho más" si los sanluqueños le dan su confianza y le permiten desarrollar su "programa de gobierno para mejorar la vida de nuestros vecinos, procurando mayor bienestar social y empleo".Asimismo, ha asegurado ser "exigente", lo cual aplicará si es alcaldesa para ser "reivindicativa ante la Junta de Andalucía que durante 36 años ha prometido mucho a los sanluqueños y no ha cumplido nada" y actuar "con lealtad y de la mano" del actual Gobierno autonómico para hacer realidad "todo aquello que el PSOE negó o incumplió".Por último, la candidata número uno al Congreso de los Diputados por Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, ha reivindicado el trabajo del gobierno del PP del presidente Mariano Rajoy, como "el artífice del impulso de las infraestructuras que benefician a todo el aljarafe sevillano", como la autovía metropolitana SE-40, el tercer carril de la A-49 o el nudo de La Pañoleta."El Partido Popular siempre ha tenido una especial sensibilidad con las infraestructuras de la provincia de Sevilla, esencial para el desarrollo de los pueblos y ciudades, como motor de la economía y de la generación de riqueza, y sólo un gobierno presidido por Pablo Casado podrá continuar y ampliar el esfuerzo inversor que sigue siendo necesario para que Sevilla pueda seguir desarrollándose en beneficio de todos los ciudadanos", ha concluido.--EUROPA PRESS--