El PP de Villaverde del Río (Sevilla) ha presentado de nuevo una moción en el pleno del Ayuntamiento de dicha localidad, para que el gobierno municipal del PSOE "modifique y baje el tipo impositivo del IBI y compense así la subida de los valores catastrales del municipio que aprobó el pasado 29 de diciembre el Gobierno de Pedro Sánchez por Decreto Ley, con el objetivo de aliviar la presión fiscal que siguen sufriendo los vecinos".La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, Magdalena Martín, ha asegurado en un comunicado que "ante el anunciado incremento de los valores catastrales en el municipio, desde el grupo popular empezamos a presentar escritos y mociones desde el pasado mes de octubre con el objetivo de que el año 2019 comenzara con el trabajo hecho y se diseñaran una ordenanzas que, en el caso del IBI, contemplasen una bajada de su tipo impositivo para contrarrestar la subida de los valores catastrales"."Y así lo hicimos mediante un escrito el pasado 3 de octubre del que nunca obtuvimos respuesta, mediante una moción para el pleno de noviembre que el gobierno municipal se negó a convocar y también en el pleno del 26 de diciembre cuando el alcalde dejó de nuevo la moción del PP sobre la mesa con la excusa de que tenían que aprobarse la actualización de los valores catastrales por parte del gobierno de la Nación a través de los Presupuestos Generales del Estado", ha aseverado.Según la portavoz popular, "todas las reclamaciones y peticiones del PP para que en 2019 el IBI no supusiera un hachazo a los bolsillos de los villaverderos fueron bloqueadas por el gobierno municipal. Sin embargo, el alcalde ya no tiene más excusas ni argumentos para negarse a aprobar la moción del PP. Y es que el 29 de diciembre el gobierno de Pedro Sánchez aprobó los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2019 mediante un Decreto Ley y lo hizo así ante el retraso que existe en la aprobación de estas cuentas"."Por ello, desde el PP, y dado que el alcalde dejó en suspenso el debate de la moción presentada por el PP el pasado mes de diciembre hasta la aprobación de los presupuestos del Estado, se ha presentado un escrito instando al gobierno municipal a una modificación del Impuestos de Bienes Inmuebles con el objetivo de bajar el tipo impositivo para contrarrestar la subida de valores que se ha establecido en este Real Decreto y que ésta bajada se aplique si fuera posible para el 2019 y si no lo fuera, para el 2020"."Para el PP de Villaverde hay un objetivo que debe ser prioritario para una administración pública, y más en una administración local, y ese debe ser defender los intereses y proteger a sus vecinos, por eso esperamos que esta vez el alcalde sí apoye esta justa reclamación y apruebe la propuesta popular para aliviar por fin la presión fiscal a la que están sometidos los vecinos del municipio".--EUROPA PRESS--