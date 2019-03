Sevilla.-El Consistorio de Guillena defiende la "normalidad" de la sed

El Grupo popular del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) ha pedido al alcalde, el socialista Lorenzo Medina, que informe si el Consistorio está "al día en el pago de las mensualidades del alquiler de los locales" que albergan las instalaciones de la Policía Local y del Juzgado de Paz, propiedad de BBVA a cuenta del concurso de acreedores de la extinta sociedad municipal Diprasa, antigua titular de estos espacios que había alquilado al Consistorio precisamente para la instalación de tales dependencias.Mientras el Ayuntamiento sostiene que siguen en curso las negociaciones con el citado banco "para poder llevar a cabo la compra de estos locales comerciales", sobre los que pesarían los contratos de alquiler firmados en su momento entre el Consistorio y Diprasa como anterior propietaria de los mismos, para que acogiesen las instalaciones de la Policía Local y del Juzgado de Paz, el PP de Guillena ha pedido aclarar si están "al día" los pagos de dichos alquileres y que se informe de "cuál es la propuesta económica" para la compra de los locales, una operación que ha criticado.Y es que según el PP, de las últimas declaraciones del alcalde se desprende que "lleva un año y medio sin pagar alquiler". Señalando el episodio vivido al acudir un cerrajero a cambiar la cerradura del local que acoge las dependencias de la Policía Local, y mientras el Consistorio alega que no ha recibido "ninguna comunicación de BBVA de iniciar ningún proceso de desalojo o desahucio de los locales", insistiendo en la negociación de la compra de los mismos, la presidenta del PP de Guillena, Carolina González Vigo, y el portavoz en el Ayuntamiento, Manuel Jesús Fernández Florido, opinan que ante"tantas sombras y dudas" el primer edil debe "aclarar" la situación."Son muchas dudas que nos llevan a sospechar que además de un alcalde moroso", Lorenzo Medina "se ha convertido en un alcalde okupa que no ha pagado este alquiler simplemente porque no ha querido y ahora el banco quiere ejercer sus lógicos derechos sobre estas propiedades"."Ante este escándalo hemos presentado escritos para reclamar información y la documentación pertinente (con copia) sobre el importe del contrato de alquiler de estos locales; los beneficiarios de dicho contrato; sobre el tiempo y duración del mismo; si se ha dejado de pagar en algún momento el alquiler mientras existía este contrato y, en caso afirmativo, hasta donde llegó esa deuda por parte de este ayuntamiento", dicen los populares, agregando que además han pedido el informe de la Policía Local sobre la citada visita del cerrajero el pasado viernes.Así, insisten en la idea de que de las últimas declaraciones del primer edil se desprende que "es un moroso y que lleva un año y medio sin pagar el alquiler poniendo en riesgo así la seguridad de los vecinos".--EUROPA PRESS--