Sevilla.- El PP de Espartinas critica el "inadmisible abandono de la H

El PP de Espartinas (Sevilla) ha exigido este martes "explicaciones" a la alcaldesa, Holga Hervás, no adscrita tras su expulsión de Cs, ante el "inadmisible abandono" de la Hacienda Guardiola, que ha derivado en un "grave deterioro de las instalaciones, de las obras culturales del Centro de Imaginería, además de la falta de material y mobiliario de este edificio histórico que cerro el gobierno de Ciudadanos, después de que el (anterior) gobierno municipal del PP lo hubiera convertido en un importante valor cultural y turístico del municipio"La candidata del PP a la Alcaldía de Espartinas, Helena Romero, ha asegurado en un comunicado que "la importante labor que llevó a cabo el gobierno del PP en este Ayuntamiento consiguió que se incorporara al patrimonio municipal un edificio de una gran valor histórico como es la Hacienda Nuestra Señora de los Remedios, más conocida como Hacienda Guardiola, abriendo sus puertas a los sevillanos y además, con la apertura en 2008 del Centro Didáctico de Imaginaría, uno centro de estas características en Andalucía"."La apuesta del PP no solo era conseguir este valiosísimo patrimonio para los espartineros, sino también usarlo como un importante valor cultural, turístico, económico y de prestigio para el municipio. Sin embargo, desde que se instaló en este Ayuntamiento el caos, la inestabilidad y la incompetencia de Ciudadanos, no solo se cerraron sus puertas, sino que hoy se trata de edificio abandonado, destrozado y en grave riesgo de deterioro".Según la candidata popular, "tras años de preguntas por parte del PP al gobierno municipal sobre la situación de este edificio, hoy por fin hemos podido acceder a las instalaciones y hemos sido testigos de lo que nos temíamos: obras de gran valor tiradas, materiales y mobiliario desaparecido y unas instalaciones muy deterioradas"."Pero lo que más nos preocupa es cómo es posible que el año pasado se invirtieran 145.000 euros en una supuesta rehabilitación del edificio con un proyecto de Fondos Feder y hoy se encuentre en este estado, está claro que lo único que han hecho con ese dinero es pintar la hacienda por fuera"."Es inadmisible que este gobierno municipal tire por la borda años de trabajo por este pueblo y ponga en riesgo el futuro de nuestros vecinos dilapidando el patrimonio de los espartineros. Por ello, desde el PP vamos a exigir explicaciones sobre esta situación y sobre todo que se depuren todas las responsabilidades ante este abandono", ha rematado.--EUROPA PRESS--