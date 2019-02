El portavoz del PP de Coria del Río (Sevilla), Andrés Parrado, ha acusado este miércoles al alcalde de la localidad, el andalucista Modesto González, de una "deriva anticonstitucional" por "suprimir el escudo de España" del salón de plenos y apoyar "una moción ilegal que reconoce que Andalucía tiene Constitución y no estatuto y que están a favor del derecho a decidir del pueblo andaluz".En un comunicado, Andrés Parrado ha aseverado que "desde que el partido andalucista manda en el Consistorio ribereño ha realizado una política con guiños al nacionalismo, llevándola hasta el punto de retirar el escudo de España de la presidencia del salón de plenos", extremo rectificado "tras tres años sin atender" las peticiones del PP y después de que dicha formación haya "obligado al secretario municipal a pronunciarse y amenazar con ir a los tribunales".Ahora, según Parrado, el alcalde andalucista "ha continuado con esa deriva anticonstitucional apoyando una moción con tintes independentistas de Coria Puede, acusándonos de neofranquistas, en la que aseguran que Andalucía tiene una Constitución y no un estatuto, y que están a favor del derecho a decidir del pueblo andaluz".La moción, recogida por Europa Press, pide "tener cuidado con mezclar el Estado de derecho y de la cohesión de España, que tantopromulgan PP, Cs y Vox, los nuevos gobernantes de Andalucía, pues han bebido de la teoría franquista del Estado de derecho, ya que los juristas franquistas defendieron un concepto sucedáneo de Estado de derecho que pretendía limitar el Estado de derecho al gobierno per legem, al gobierno del orden".La moción expone además que "la aportación (andaluza) al proceso constituyente no fue una aportación menor, fue la constitución de Andalucía como sujeto federable, con un Estatuto de Autonomía que tendría rango de Constitución federable, y al mismo nivel, por supuesto, que las nacionalidades históricas", con lo que "sólo un estatuto de autonomía de los españoles tiene la condición material de constitución, y ése es el andaluz, toda vez que Vox, con cuyo apoyo alcanzó el PP el Gobierno de Andalucía, reclamó entre otros aspectos la devolución de competencias autonómicas al Estado.En paralelo, la moción llama a "recuperar la ilusión en un proyecto político propio, transversal, sustantivo, feminista, ecologista y federalista, en resumen emancipador para Andalucía". Ya en su parte dispositiva, pide posicionarse "en contra de cualquier vulneración de la constitución andaluza, estatuto de autonomía, cualquier recorte en sus competencias y cualquier recorte en los derechos de los andaluces" y reclama al nuevo Gobierno andaluz y al Ejecutivo central "que Andalucía es y será siempre como la que más, ante cualquier otorgamiento desde el estado español a las comunidades autonómicas y como tal insta a que los grupos parlamentarios andaluces luchen por mejorar la situación de los andaluces y de Andalucía".El portavoz popular ha calificado esta moción como "anticonstitucional e ilegal, un verdadero ataque a la Constitución de 1978, la que más prosperidad y paz ha traído a los españoles y a los andaluces, y por ende a los corianos".Además, Parrado avisa que los andalucistas "han votado junto a los podemitas en contra de dos enmiendas que hemos propuesto desde el grupo municipal para que el Ayuntamiento condene la política de pactos que el gobierno nacionalista está llevando a cabo con los independentistas catalanes", tachando de "inaceptable que el alcalde de Coria se ponga del lado de los independentistas catalanes y contra los partidos constitucionalistas". "El alcalde no representa el sentir mayoritario de su pueblo, que aboga por la defensa de la Constitución de 1978 y de la unidad de España", ha aseverado, rememorando que en las elecciones autonómicas de 2015, el PA "quedó reducido a una fuerza política residual y en las municipales de mayo, los corianos demostrarán que quieren tener un alcalde que salvaguarde la Constitución y luche por las necesidades del pueblo ribereño".--EUROPA PRESS--