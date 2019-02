Rueda de prensa de la concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Ev

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este lunes la "lamentable situación" de la limpieza en la ciudad, y ha advertido de que "los servicios de limpieza básico se han reducido en un 15,5%" durante el mandato del alcalde socialista, Juan Espadas, al igual que los kilómetros tratados con baldeo han disminuido "en un 21,91%".En una rueda de prensa, la concejal 'popular' Evelia Rincón ha defendido que, "bajo el mandato del PP, se incrementó la cobertura de los servicios básicos de limpieza viaria en un 19,35%, un incremento positivo constante, que tuvo su mayor impacto en 2014 con la nueva programación que puso en marcha" el partido, "pasando de 131.944 kilómetros a 157.479".Según ha manifestado Rincón, "especial relevancia tuvo la creación del servicio de repaso de papeleras y contenedores, que multiplicó por diez la productividad de este tipo de servicios, pasando de 21.579 kilómetros de repaso motorizado en 2015 a 325.990, un incremento del 1.411% en el periodo 2011-2014"."Como contrapunto", según ha criticado la edil del PP, en el periodo 2015-2017, bajo el mandato de Espadas, "se ha reducido de forma continua el volumen de servicios básicos de limpieza viaria prestados con una reducción global cercana al 15% en el número de kilómetros de calle con tratamiento de limpieza, con una reducción de los kilómetros tratados mediante barrido manual en torno al 20% y manual motorizado del 29,48%, mientras que los kilómetros tratados con baldeo se han reducido en un 21,91%".Según informa el PP en una nota, el conjunto de los servicios ha protagonizado una evolución similar, ya que han descendido en "un 10,26 % en cuanto al número de kilómetros de calle cubierto".Rincón ha aseverado que "todo esto ha provocado en los últimos años el incremento de quejas vecinales por la falta de limpieza en las calles, por la baja calidad en la limpieza y por un servicio mal ejecutado".La edil del PP ha criticado que, con Espadas de alcalde, y "teniendo los mismos trabajadores, se limpian menos kilómetros, no se baldea, no se limpian los contenedores, no se recogen las papeleras a diario, las calles están inundadas de naranjas", y todo, según ha abundado, "porque la mala planificación, la falta de coordinación con los distritos, la descoordinación entre parques de limpieza, y la falta de respuesta a los vecinos y asociaciones están provocando un caos en la empresa que repercute negativamente en la imagen de nuestra ciudad y en la desesperación de nuestros vecinos".Rincón ha añadido que "desde el PP llevamos más de dos años denunciando que, bajo el mandato de Espadas, la mala gestión de la dirección de la empresa está provocando que la ciudad esté cada vez más sucia, de norte a sur y de este a oeste". "No hay barrio o distrito que pueda decir que sus calles están más limpias", ha enfatizado la edil 'popular'.En esa línea, la representante del PP ha hablado de "calles sin barrido manual durante días y sin baldear, acumulación de hojas, de suciedad, que llegan a provocar incluso caídas; contenedores rotos y sin limpiar por dentro, provocando que los vecinos no puedan usarlos, y, lo peor de todo, malos olores en muchos puntos de nuestra ciudad".También ha alertado de fallos en la palanca de apertura de los contenedores que provocan que "personas mayores no puedan tirar la basura porque no pueden abrirlo y dejan la bolsa fuera", así como ha hablado de "papeleras durante días sin recoger por las tardes, pintadas vandálicas por toda la ciudad, recogida neumática estropeada constantemente en la zona norte de Sevilla, contenedores soterrados en la zona centro también estropeados". Según ha agregado Rincón, "estas circunstancias han provocado múltiples denuncias vecinales por la presencia de ratas".RECOGIDA DE NARANJASPor otro lado, Rincón ha criticado también la "falta de recogida de naranjas en muchos" puntos de la ciudad, como "Virgen de Luján, El Greco, Polígono San Pablo, Bami, Juncal, Espinosa y Cárcel, Diego Ángulo, León XIII, Avenida La Barzola, Santa María de Ordás, Barrio León, Núcleo Baleares, Barriada Pedro Salvador, Bellavista, Plaza de Doña Elvira, Gonzalo de Bilbao, calle Arroyo, Amador de Los Ríos, José Laguillo o Plaza Antonio de Mairena".También en "Santa Clara, Huerta de Santa Teresa, Estrecho Magallanes, El Porvenir, Fernández de Ribera, Valdelarco, Avenida de La Barzola, Plaza Alcalde Manuel Hernández, Barriada Pedro Salvador, Bellavista, San Vicente, Plaza de Santa Marta, Plaza Zurbarán, Plaza de Los Terceros, Ronda del Tamarguillo, Madre de Dios, Barrio de Santa Teresa, El Trébol, Barrio Juan XXIII, Barrio de Amate, Barrio de Rochelambert, Cerro del Águila, Barrio de Nuestra Señora del Águila, Barrio de la Plata, Barrio de la Negrilla, Barrio de Padre Pío, Barrio la doctora Este, Barrio San José de Palmete y Santa Aurelia".La edil del PP ha criticado la "imagen lamentable de Sevilla", convertida en "un auténtico estercolero", que "vienen sufriendo los sevillanos año tras año por la mala planificación del señor Espadas", y ha advertido de que esta imagen también la "perciben los turistas".Para Rincón, "todo esto es fruto de la nefasta gestión y de la incapacidad del alcalde socialista para liderar proyectos, para escuchar a los vecinos de todos los barrios, para llevar a cabo medidas que solucionen el problema de limpieza", y ha acusado a Espadas de actuar "de espaldas a los vecinos y a la realidad"."Ante esta dejadez y falta de planificación, ante esta suciedad en las calles y barrios que molesta y mucho a los vecinos", desde el Grupo Popular exigen al alcalde que "actúe y deje de hacer caso omiso", e indican que, dentro del "modelo de ciudad" de los 'populares' rediseñarán "la planificación de la limpieza, porque queremos que los servicios vuelvan a prestarse con eficacia y eficiencia", según ha defendido Rincón, que ha concluido afirmando que "Sevilla merece más limpieza, y el gobierno socialista es incapaz de reconducir la situación".--EUROPA PRESS--