El portavoz de Cs en Mairena toma el jueves posesión del acta de diputado provincial abandonada por Millán

Pleno de la Diputación de Sevilla

El orden del día del pleno ordinario que prevé celebrar el jueves la Diputación de Sevilla incluye el desembarco del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Antonio Vasco, como nuevo diputado provincial, según dicho documento recogido por Europa Press. Vasco Gómez, así, tomará posesión del acta de diputado vacante en la Corporación provincial tras la renuncia a la misma de Javier Millán, otrora portavoz de Cs en la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla.La salida de Millán de la esfera municipal al ser nombrado como nuevo delegado territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, departamento dirigido por el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, acontecía después de que Cs le comunicase que no repetiría como candidato a la Alcaldía hispalense.Ya antes, en diciembre, él mismo denunciaba que estaba siendo objeto de una "cacería política, un acoso y derribo" por su testimonio en el juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía destinó fondos públicos a incentivar expedientes de regulación de empleo (ERE) marcados por irregularidades e ilegalidades y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.Después de que a la salida de Millán le sucediese la renuncia del concejal de Cs Javier Moyano a su acta, 15 de las 31 personas que tomaron posesión de actas de concejal por Cs en los ayuntamientos sevillanos en junio de 2015 merced al resultado de las elecciones municipales de aquel año han abandonado la esfera local o se han desligado de la formación naranja, a cuenta de las diversas renuncias, expulsiones o escisiones vividas en las filas de dicha organización.En ese sentido, en el verano de 2017, Javier Millán, aún portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación provincial, manifestaba a Europa Press que las elecciones municipales de 2015 "pillaron prácticamente a contrapié" a Ciudadanos, que tuvo que "montar candidaturas muy deprisa y, evidentemente, no con todas las garantías". "No hubo tiempo de hacer los filtros en condiciones", reconocía Millán.--EUROPA PRESS--