El pleno rechaza crear una ordenanza sobre la publicidad en zonas turísticas pero avala estudiar una regulación

Sevilla.-El pleno rechaza crear una ordenanza sobre la publicidad en z

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado la moción del PP que reclamaba crear una ordenanza específica para los elementos publicitarios de los establecimientos ubicados en las áreas turísticas, aunque sí ha aprobado la propuesta de Cs para estudiar "una regulación que establezca los límites y condiciones para la ocupación de la vía pública y que no suponga la prohibición absoluta para el comercio".El concejal del PP Alberto Díaz ha sido el encargado de defender la moción del PP con relación a las zonas monumentales y turísticas de la ciudad.A tal efecto, después de que el Ayuntamiento aprobase en abril de 2018 un modelo único de diseño para los elementos publicitarios de los establecimientos del entorno de los bienes Patrimonio de la Humanidad, Díaz ha avisado de que en un contexto de "crecimiento exponencial del turismo", con el consecuente efecto en el tejido económico, el Gobierno local socialista ha acometido "sin diálogo" la "retirada" de carteles y expositores comerciales de negocios del centro, en referencia a la reciente retirada de elementos publicitarios no ajustados a los términos aprobados en abril de 2018.Se trata, a su juicio, de una medida no consensuada que incide negativamente sobre un sector generador de empleo, cuando el Ayuntamiento debería apoyar estas actividades como "motor" del desarrollo económico de la ciudad.Por eso, y dado que para la instalación de publicidad en los espacios monumentales o turísticos puede pesar la regulación derivada de "hasta cuatro normativas" diferentes, el PP abogaba por "simplificar" estas estipulaciones y reclamaba en su moción que el Gobierno municipal elaborase una ordenanza "que establezca claramente los criterios, directrices y disposiciones a seguir en orden a regular los elementos publicitarios de los establecimientos ubicados en las áreas turísticas", una moratoria de adaptación de un año respecto a la dicha ordenanza y "una línea directa de subvenciones a los dueños de locales y comercios de áreas turísticas monumentales o de máxima afluencia turística, como compensación al desembolso que este cambio de criterio".LAS LICENCIASComo cuarto punto, la moción del PP reclamaba dar "las instrucciones oportunas a los servicios competentes para lograr una mayor facilidad y agilización en las licencias para la instalación de elementos en fachadas".En el caso de Ciudadanos, Francisco Moraga ha considerado "excesivas" las medidas acometidas en la materia por el Gobierno local socialista, abogando por estudiar cómo implantar "directrices" para los carteles o toldos de los negocios de las zonas turísticas, aunque "con diálogo, participación y consenso con el sector" y con la debida "moratoria de adaptación". Además, ha apostado por respetar los carteles publicitarios relacionados con "la historia y el arte" de Sevilla, así como medidas para combatir la "venta ambulante y la competencia desleal" que sufren los comercios del centro.Precisamente por ello, su moción apostaba por estudiar "una regulación que establezca los límites y condiciones para la ocupación de la vía pública, que no suponga la prohibición absoluta para el comercio", ampliar a un año el plazo para la legalización de las instalaciones de rótulos y toldos en los espacios turísticos, estudiar la conservación de "elementos y rótulos tradicionales" con connotaciones de "identidad" y "extremar" las medidas contra la venta ilegal ambulante.HAY "HERRAMIENTAS SUFICIENTES"No obstante, el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha defendido que las medidas acometidas no suponen ningún "capricho", sino que implican el mero cumplimiento de "las normativas existentes" en la materia. Además, ha alegado que ya está en marcha una nueva normativa de "paisaje urbano" que va "más allá" de lo planteado por el PP y Cs, con lo que a su juicio hay "instrumentos suficientes para impedir la banalización de espacios emblemáticos de la ciudad por la publicidad desenfrenada". "Ya hay herramientas más que suficientes", ha insistido.Por Participa, Susana Serrano ha opinado que aunque las medidas promovidas en este aspecto no tienen suficiente "valentía", sí van en la "dirección" correcta, reclamando a Cs que "deje de cebarse con los más vulnerables que no pueden tener un comercio legalizado" por su situación socioeconómica y administrativa. Daniel González Rojas, portavoz de IU, ha hablado en términos similares aunque sí ha apostado por mejorar la regulación y también ha reprochado a Cs que intente actuar "contra los manteros" cuando el asunto del debate "no tiene nada que ver" con ellos. "El Gobierno local ha actuado, pero no de la manera correcta", ha aseverado.ASPECTOS APROBADOSAsí, PSOE, Participa e IU se han opuesto a la mayor parte de los puntos de la moción del PP y de la misma sólo ha sido aprobada la idea de dar "mayor facilidad y agilización en las licencias para la instalación de elementos en fachadas". En el caso de la moción de Cs, ha sido aprobada en su totalidad salvo el segundo punto relativo a los plazos, con lo que sí ha prosperado la demanda, apoyada por IU, de estudiar "una regulación normativa que establezca los límites y condiciones para la ocupación de la vía pública".Además, el pleno ha aprobado por unanimidad una moción del PP en demanda de "un plan de integración sociolaboral para personas con diversidad funcional, con el fin de que el Ayuntamiento adjudique contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción".Del mismo modo, ha sido aprobada la propuesta planteada por Cs, con el apoyo de PP y la abstención del resto, con medidas para familias monoparentales, como que el Ayuntamiento a haga programas para el fomento del empleo donde se priorice a parados en situación de monoparentalidad; estudie medidas fiscales para aumentar su contratación y subir su valoración para acceder a actividades municipales, como talleres o escuelas de verano; analice la exención de este colectivo en el pago de servicios o actividades del IMD, bonificaciones en Tussam y en tasas municipales o para que se le reduzca a la mitad el alquiler de locales de Emvisesa.Plantea, además, al Ayuntamiento la inclusión en los fondos de las bibliotecas municipales de material relativo a la diversidad familiar, programas para visibilizar esta situación y poner en marcha "cuantas medidas sean necesarias dentro de su campo competencial en apoyo de familias monoparentales".DEBATE NOMINATIVOEl concejal de Cs Pablo Díaz Amores ha destacado la apuesta por facilitar la vida a este tipo de familias, especialmente ante la situación económica que presentan en un alto número, y ha rechazado incluir el término "monomarental", como pedían las formaciones de izquierdas, señalando que se denominan a las familias "monoparentales, no monopaternales". "Monoparental proviene de pariente, del verbo parir, y no conozco un verbo más femenino", incide.En este marco, la edil de Igualdad, Myriam Díaz (PSOE), explica que las ordenanzas pueden modificar medidas, pero necesitan una regulación autonómica y estatal que dé cobertura a esas familias ordenanzas fiscales. Además, señala que muchas de las medias planteadas en la moción están ya aprobadas. En línea con Díaz, la portavoz de Participa, Susana Serrano, ha pedido a Cs que se sume "al lenguaje inclusivo", y lamenta que no se hayan aceptado las enmiendas que recogen peticiones a la Administración andaluza.Por último, la edil de IU Eva Oliva afirma que la moción que presentó en su día al respecto Participa Sevilla, "bastante más avanzada por que solicita también medidas regionales y nacionales", por lo que "debería haber pedido el cumplimiento de esa iniciativa ya aprobada". "La moción presentada por Cs es electoralista", concluye.--EUROPA PRESS--